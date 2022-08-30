Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
54 минуты назад

Как отличить силиконовую грудь от настоящей

Lenta.ru

Российский пластический хирург и косметолог Ольга Ованесова раскрыла способы отличить силиконовую грудь от настоящей. Комментарий эксперта приводит издание 5-tv.ru.

Как отличить силиконовую грудь от настоящей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, уровень развития современной медицины позволяет пациенткам приобретать формы, практически идентичные естественным. Однако если операция была выполнена некачественно, то в районе бюста могут остаться следы швов, а сама грудь примет форму «застывших шариков».

«Легче всего проводить наблюдение на пляже или в бане. Когда, например, девушка ложится на спину, у нее грудь "растекается"»,

— высказалась медик о тех, кто не прибегал к указанной коррекции внешности.

Также специалистка отметила, что натуральная грудь асимметрична. Различаться, например, могут ее объем и размер сосков. Кроме того, подозрения сразу вызывают хрупкие девушки с пышными формами, пояснила собеседница издания.

«Если у тебя пятый размер груди при весе 40 килограммов, то все, конечно, понимают, что это импланты»,

— заключила Ованесова, указав, что в данный момент существует тренд на уменьшение бюста.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители