Как отличить силиконовую грудь от настоящей

Российский пластический хирург и косметолог Ольга Ованесова раскрыла способы отличить силиконовую грудь от настоящей. Комментарий эксперта приводит издание 5-tv.ru.

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По словам врача, уровень развития современной медицины позволяет пациенткам приобретать формы, практически идентичные естественным. Однако если операция была выполнена некачественно, то в районе бюста могут остаться следы швов, а сама грудь примет форму «застывших шариков».

«Легче всего проводить наблюдение на пляже или в бане. Когда, например, девушка ложится на спину, у нее грудь "растекается"»,

— высказалась медик о тех, кто не прибегал к указанной коррекции внешности.

Также специалистка отметила, что натуральная грудь асимметрична. Различаться, например, могут ее объем и размер сосков. Кроме того, подозрения сразу вызывают хрупкие девушки с пышными формами, пояснила собеседница издания.

«Если у тебя пятый размер груди при весе 40 килограммов, то все, конечно, понимают, что это импланты»,