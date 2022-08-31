Блогерша разрешила подруге сделать ей прическу и показала сожженные волосы

На размещенных кадрах девушка предстала с поврежденными обесцвеченными волосами, заявив, что данное неудачное окрашивание — работа ее приятельницы. При этом она расчесалась на камеру, продемонстрировав отваливающиеся пряди. Инфлюэнсерша отметила, что перед съемкой видео долго плакала и срезала часть длины в попытках улучшить ситуацию.

Кроме того, юзерша показала, как готовит маску для волос, смешивая шесть кондиционеров и три вида масла. Однако полученное средство также не смогло оздоровить пряди. Впоследствии девушка прокрасилась в розовый цвет, указав, что ей следовало бы подстричься еще короче, но она не может пойти на такой шаг из-за неуверенности в себе.