Ученые: у женщин-оптимистов есть шансы легко дожить до 90 лет

Ученые из Гарварда провели исследование с участием 159,2 тысяч женщин разного происхождения и различных этнических групп. Выяснилось, что оптимистический тип мышления влияет не только на оценку и восприятие жизни, но и на ее фактическую продолжительность.

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Ранее считалось, что оптимизм присущ людям, которые родились и сформировались в социально стабильных группах. Но текущее исследование показало, что независимо от происхождения у женщин был именно оптимистический тип мышления. Благодаря ему у всех участниц исследования высока вероятность уверенно дожить до 90 лет и больше.