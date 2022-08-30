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2 часа назад

Врач раскрыла способы избавиться от вросших волос на ногах

Lenta.ru

Консультант-дерматолог из Индии Манаси Широликар раскрыла способы избавиться от вросших волос на ногах. Соответствующий материал появился на сайте издания Hindustan Times.

Врач раскрыла способы избавиться от вросших волос на ногах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Широликар, вросшие волосы появляются из-за скопления на поверхности кожи ее омертвевших клеток, что приводит к закупорке фолликулов. В результате данного процесса волосы начинают расти под кожей и выглядят визуально как черные шишки.

«На самом деле они не вызывают проблем как таковых, но если они воспаляются и становятся красными и бугристыми, напоминающими прыщи с пустулами, то могут привести к инфекции»,

— рассказала врач.

Чтобы предотвратить проблему, необходимо, в первую очередь, включить в уход за кожей пилинг с помощью специальных перчаток и скрабов с содержанием молочной и фруктовой кислоты. Кроме того, специалист рекомендует после каждого бритья наносить на кожу увлажняющий крем с мочевиной. Вдобавок собеседница издания посоветовала применять средства с ретинолом в составе, поскольку они помогают очищать закупоренные поры, позволяя волоскам расти над кожным покровом.

В заключение Широликар призвала читателей отказаться от эпиляции воском. «Во время процедуры волос резко выдергивается из фолликула, а это действие, в свою очередь, наносит ущерб папиллярной дерме (поверхностный слой, ведущий к эпидермису). После этого клетки кожи начинают восстанавливаться и расти над фолликулярным отверстием, что приводит к вросшим волосам, красным шишкам и инфекциям», — предупредила доктор.

Красота,
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