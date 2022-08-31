Пластические операции, которые никогда не сделали бы себе хирурги

Некоторые врачи не предупреждают пациентов о том, что последствия этих вмешательств могут быть плачевными.

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С помощью пластических операций можно изменить внешность до неузнаваемости, создать новую фигуру и черты лица. Но специалисты эстетической хирургии считают, что далеко не все вмешательства безопасны — последствия некоторых из них могут заметно отразиться на здоровье и заметно испортить внешность. Хирурги выделяют несколько операций, которые не рекомендуют делать своим близким и отговаривают от них пациентов.

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Удаление комков Биша

Это вмешательство стало весьма популярным в восьмидесятых-девяностых годах, девушки стремились избавиться от пухлых щечек и ради этого были готовы лечь под нож хирурга. Врачи сейчас считают, что комки Биша — вовсе не бесполезная структура, а их удаление может привести к серьезным последствиям. После операции у большинства пациенток в течение нескольких лет ускоряется птоз — опущение тканей лица, появляются характерные заломы в области щек. В итоге девушка выглядит не выразительнее, а старше. Вернуть структуру на место, по мнению хирургов, почти невозможно.

Объемное моделирование

Эта операция по пересадке подкожной жировой клетчатки с зоны талии и живота на ягодицы и бедра. Хирурги к такому вмешательству относятся весьма скептически, считая, что в этих областях клетки могут не прижиться. Иногда у пациенток формируются совсем не эстетичные комки, а в самых тяжелых случаях появляется некроз тканей или жировые кисты. Если хочется ягодицы, как у Ким Кардашьян, лучше воспользоваться имплантами.

«Лисьи глазки»

Эта операция стала невероятно популярной в последние годы — в погоне за раскосыми глазами с хитринкой девушки толпами посещают хирургов. Однако сами специалисты считают процедуру небезопасной. Врачи уверены, что операция весьма травматична, ткани лица заживают долго, а над бровью иногда остается заметный рубец, который тяжело скрыть. Однако есть случаи, когда именно это вмешательство показано пациентке. Рекомендуют «лисьи глазки» женщинам с опущением бровей и век из-за возрастных изменений, иногда птоз тканей в этой области мешает нормальной жизни.

Липосакция под ноль

Речь идет о полном удалении жировой прослойки в выбранной области, иссечении тканей для формирования более привлекательного силуэта. Однако кожа отчасти питается за счет жира, поэтому его полное удаление может привести к серьезным последствиям. В отдельных случаях участки тела синеют, меняют текстуру, покрываются растяжками. Самым серьезным осложнением считается некроз кожи. Именно поэтому хирурги не советуют гнаться за «вау-эффектом», а согласиться на менее опасные вмешательства.

Пластика губ