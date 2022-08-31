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2 часа назад

3 бьюти-приема, которые убивают ногти и кожу на ногах

Мира Маркина

В попытках добиться идеального состояния ног многие женщины даже не задумываются о том, что порой бьюти-лайфхаки приносят не пользу, а вред. Подробнее о секретах красоты, которые на самом деле оказывают негативное воздействие на ваши ноги и ногти на ногах – в материале "Рамблера".

3 бьюти-приема, которые убивают ногти и кожу на ногах
Фото: unsplashunsplash

Обрезание кутикулы

Кутикула неспроста на нашем теле. Она защищает зону роста ногтей от инфекций. Вот почему, если вы избавляетесь от нее слишком часто, это может быть чревато проблемами со здоровьем. Кроме того, злоупотребление этой процедурой приводит к тому, что кутикула становится сухой и твердой, а ногти начинают слоиться.

Срезание мозолей бритвой

Некоторые женщины используют бритву не только по прямому назначению, но также для удаления натоптышей и мозолей. Эксперты предупреждают – об этом нужно забыть раз и навсегда. Из-за того, что стопы находятся слишком далеко от глаз, можно не заметить повреждение лезвием, которое впоследствии превратится в серьезную проблему. Вместо лезвий используйте распаривание и мягкие терки.

Носки для педикюра

Не стоит самостоятельно использовать носки-маски для пилинга стоп. Зачастую такие маски пропитаны молочной кислотой, и чтобы не повредить ноги, нужно четко следить за временем. В противном случае, молочная кислота может пересушить кожу или даже обжечь.

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