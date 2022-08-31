3 бьюти-приема, которые убивают ногти и кожу на ногах

В попытках добиться идеального состояния ног многие женщины даже не задумываются о том, что порой бьюти-лайфхаки приносят не пользу, а вред. Подробнее о секретах красоты, которые на самом деле оказывают негативное воздействие на ваши ноги и ногти на ногах – в материале "Рамблера".

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Обрезание кутикулы

Кутикула неспроста на нашем теле. Она защищает зону роста ногтей от инфекций. Вот почему, если вы избавляетесь от нее слишком часто, это может быть чревато проблемами со здоровьем. Кроме того, злоупотребление этой процедурой приводит к тому, что кутикула становится сухой и твердой, а ногти начинают слоиться.

Срезание мозолей бритвой

Некоторые женщины используют бритву не только по прямому назначению, но также для удаления натоптышей и мозолей. Эксперты предупреждают – об этом нужно забыть раз и навсегда. Из-за того, что стопы находятся слишком далеко от глаз, можно не заметить повреждение лезвием, которое впоследствии превратится в серьезную проблему. Вместо лезвий используйте распаривание и мягкие терки.

Носки для педикюра