Кейт Миддлтон поделилась секретом, как сохранить фигуру после рождения троих детей

В январе Кейт Миддлтон исполнилось 40 лет, но выглядит она чуть ли не лучше, чем в 20, даже после рождения троих детей. В этом герцогине Кембриджской помогают спорт и сбалансированное питание.
«Она увлекается кроссфитом, аэробикой, греблей, парусным спортом, катанием на лыжах и велосипеде и другими видами физической активности»,
– пишет Marie Claire.
Однажды Кейт поделилась, что каждый день ест плотный завтрак, чтобы зарядиться энергией. Герцогиня считается поклонницей смузи: утром они дают достаточно питательных веществ для бодрости и поднятия настроения.
Чаще всего Кейт Миддлтон смешивает для смузи капусту кейл, листья салата романо, шпинат, кинзу, листья зеленого чая и чернику. Также по утрам она ест овсянку.
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