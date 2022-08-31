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3 часа назад

Кейт Миддлтон поделилась секретом, как сохранить фигуру после рождения троих детей

РИА "ФедералПресс"иещё 1

В январе Кейт Миддлтон исполнилось 40 лет, но выглядит она чуть ли не лучше, чем в 20, даже после рождения троих детей. В этом герцогине Кембриджской помогают спорт и сбалансированное питание.

Кейт Миддлтон поделилась секретом, как сохранить фигуру после рождения троих детей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Она увлекается кроссфитом, аэробикой, греблей, парусным спортом, катанием на лыжах и велосипеде и другими видами физической активности»,

– пишет Marie Claire.

Однажды Кейт поделилась, что каждый день ест плотный завтрак, чтобы зарядиться энергией. Герцогиня считается поклонницей смузи: утром они дают достаточно питательных веществ для бодрости и поднятия настроения.

Чаще всего Кейт Миддлтон смешивает для смузи капусту кейл, листья салата романо, шпинат, кинзу, листья зеленого чая и чернику. Также по утрам она ест овсянку.

Ранее «ФедералПресс» писал о любимом завтраке телеведущей Оксаны Федоровой.

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