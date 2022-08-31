Что эффективнее для похудения: бег или ходьба

Сложно не согласиться с тем, что ходьба имеет множество преимуществ для здоровья. Но помогает ли она похудеть?

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Согласно одному исследованию, прогулки пешком могут продлить жизнь на семь лет. Кроме того, ходьба позволяет снизить вероятность развития рака, болезней сердца, депрессии, диабета. Но распространяются ли положительные свойства ходьбы на вес?

Учёные обнаружили, что на самом деле ходьба помогает значительно снизить вес. Если помимо ежедневных прогулок, придерживаться ещё и правильной диеты, то можно достичь хороших результатов.

Но что всё-таки эффективнее для снижения массы тела: бег или ходьба? На самом деле если вы пройдёте или пробежите одинаковое расстояние, то и калорий сожжёте одинаковое количество. Хотя после пробежки вам придётся ещё и восстанавливать пульс, а на это тоже нужна энергия.

Одно из исследований продемонстрировало, что благодаря ежедневным прогулкам быстрым шагом женщина с умеренным весом смогла снизить массу тела на 7,7 кг (10 % от первоначального веса) в среднем за шесть месяцев.

Важную роль при ходьбе играет и скорость. К примеру, те, кто проходил определённое расстояние за полчаса, теряли больше больше веса, чем женщины, которые преодолевали то же самое расстояние за 60 минут.

Ещё одно исследование, в котором участвовали женщины с ожирением, продемонстрировало, что прогулка три раза в неделю в течение 50 или 70 минут помогает сбросить за 12 недель 2,7 кг. Правда, при этом все испытуемые придерживались низкокалорийного рациона. Кроме того, когда женщины уменьшили свой рацион на 500-800 килокалорий и стали ходить в быстром темпе (6 км/ч) трижды в неделю, то они сбросили на 1,8 кг больше, чем те, кто просто соблюдал диету.