Американская актриса, лауреатка премий «Золотой глобус» и «Эмми», номинантка на «Оскар» Шэрон Стоун объяснила, зачем сделала более 300 инъекций ботокса и филлеров. Об этом она рассказала в интервью Vogue Arabia.

64-летняя Шэрон Стоун стала героиней сентябрьского номера арабской версии издания Vogue. Актриса снялась для обложек журнала в платьях Zuhair Murad и Dolce & Gabbana, а в интервью рассказала о своем отношении к косметологические процедурам. «Были периоды на пике славы, когда я колола ботокс, филлеры и прочее, а затем у меня случился инсульт и кровоизлияние в мозг, и мне пришлось сделать более 300 инъекций ботокса и филлеров, чтобы половина моего лица снова пришла в тонус», — вспомнила она.