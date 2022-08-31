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1 час назад

Шэрон Стоун объяснила, зачем сделала более 300 инъекций ботокса и филлеров

Газета.Ru

Американская актриса, лауреатка премий «Золотой глобус» и «Эмми», номинантка на «Оскар» Шэрон Стоун объяснила, зачем сделала более 300 инъекций ботокса и филлеров. Об этом она рассказала в интервью Vogue Arabia.

Шэрон Стоун объяснила, зачем сделала более 300 инъекций ботокса и филлеров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

64-летняя Шэрон Стоун стала героиней сентябрьского номера арабской версии издания Vogue. Актриса снялась для обложек журнала в платьях Zuhair Murad и Dolce & Gabbana, а в интервью рассказала о своем отношении к косметологические процедурам. «Были периоды на пике славы, когда я колола ботокс, филлеры и прочее, а затем у меня случился инсульт и кровоизлияние в мозг, и мне пришлось сделать более 300 инъекций ботокса и филлеров, чтобы половина моего лица снова пришла в тонус», — вспомнила она.

По словам Шэрон Стоун, после пережитых в 2001-м обширного инсульта и кровоизлияния в мозг «уколы красоты» превратились для нее из «милой роскоши в огромную, болезненную неврологическую необходимость».

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Гвинет Пэлтроу снялась для обложки глянца накануне своего 50-летия.

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