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9 часов назад

Дерматолог назвала способы обрести «фарфоровую» кожу

Lenta.ruиещё 2

Дерматолог Эллен Гендлер назвала способы, которые помогут обрести «фарфоровую» кожу. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Дерматолог назвала способы обрести «фарфоровую» кожу
Фото: Aiony Haust / UnsplashAiony Haust / Unsplash

По словам эксперта, антивозрастной уход следует начинать по достижении 20 лет, чтобы с возрастом сохранить моложавую внешность. Она посоветовала использовать солнцезащитный крем, антиоксиданты, такие как активная форма витамина С, и ретиноиды.

«Если вы будете применять ретиноиды в течение нескольких лет, вы увидите значительные изменения. Вы будете одним из тех, кто стареет с красивой фарфоровой кожей», — заявила она.

Кроме того, врач призвала обратить внимание на ферменты для восстановления ДНК, которые устраняют повреждения, нанесенные коже солнечным излучением.

В июле специалист по уходу за кожей Мими Лусон и основательница бренда косметики Esperer Skin Care Дина эль-Адлани назвали приводящие к раннему старению ошибки при использовании бьюти-средств. По словам Лусон, косметические препараты следует наносить в правильном порядке, иначе входящие в их состав активные вещества могут действовать не в полную силу. Например, применение гиалуроновой кислоты должно сопровождаться использованием увлажняющего крема. Кроме того, необходимо уделять отдельное внимание коже век.

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