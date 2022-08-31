Ногти на ногах дочери Кейт Мосс высмеяли в сети

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Грэйс Мосс показала фото своего педикюра и была высмеяна в сети. Соответствующий кадр появился в ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Известно, что 19-летняя девушка снялась для журнала Perfect Magazine. На размещенном изображении она предстала в серебристых босоножках на каблуках и с тонкими ремнями. При этом у нее на ногах были видны длинные заостренные ногти, накрашенные красным лаком. Также Мосс показала кадр, где позировала с вишней во рту.