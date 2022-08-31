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49 минут назад

Ногти на ногах дочери Кейт Мосс высмеяли в сети

Lenta.ru

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Грэйс Мосс показала фото своего педикюра и была высмеяна в сети. Соответствующий кадр появился в ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ногти на ногах дочери Кейт Мосс высмеяли в сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что 19-летняя девушка снялась для журнала Perfect Magazine. На размещенном изображении она предстала в серебристых босоножках на каблуках и с тонкими ремнями. При этом у нее на ногах были видны длинные заостренные ногти, накрашенные красным лаком. Также Мосс показала кадр, где позировала с вишней во рту.

В свою очередь, подписчики не оценили внешний вид модели.

«Боже, меня буквально тошнит от этих ногтей», «Какая гадость», «Она ими может порезать», «Это жутко, мне не стоило на них смотреть», «Куриные когти», «Ноги как у курицы», «Ха-ха, интересно, как она носит носки?»

— прокомментировали юзеры.

Красота,Кейт Мосс,
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