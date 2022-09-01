Гребешок или щетка: как выбрать расческу для ваших волос

Расческа может значительно повлиять на состояние волос, поэтому важно выбрать модель, которая подходит именно вам.

Многие к выбору расчески относятся весьма легкомысленно, считая, что главная ее функция — распутать пряди или уложить их. Но трихологи приходят в ужас, глядя, как обладательницы длинных волос пытаются расчесать их брашингами, а девушки с вьющимися волосами пытаются воспользоваться щеткой.

Для коротких стрижек

Скелетные расчески и брашинги небольшого диаметра идеально подходят обладательницам модных стрижек-пикси и других коротких вариантов. Эти расчески приподнимают пряди у корней, задают им направление и делают блестящими.

Длинные прямые волосы

Для блестящих ухоженных локонов подойдут мягкие расчески с редкими зубчиками, они отлично массируют голову, при этом не рассекают поверхность прядей. Не забывайте почаще менять щетки, чтобы их зубчики не затупились, иначе они могут повредить и кожу головы, и структуру волоса.

Тонкие

Для тонких волос средней длины стоит выбрать гребень с частыми тонкими зубцами, он поможет прочесать локоны, при этом не повреждая их. Гребень придаст волосам дополнительный объем, кроме того, расчесывание им поможет разбудить спящие луковицы.

Густые волосы

Чтобы не травмировать пряди, обладательницам густых шевелюр стоит обратить внимание гребни с редкими, плотными зубцами или деликатные щетки.

Вьющиеся

Обычно девушки с вьющимися прядями стараются не использовать расческу на сухих волосах, чтобы локоны были структурными и не пушились. Для кудрявых волос оптимальными являются варианты с редкими и длинным зубчиками, которые противостоят запутыванию, а также силиконовые гребни.

Материалы расчесок

Деревянные

Трихологи считают этот материал самым щадящим для волос, но за ними нужно очень тщательно ухаживать: на дереве быстро размножаются бактерии.

Металл

Они легко распутают любые волосы. Но при нагревании металл повреждает локоны, к тому же такой щеткой можно поцарапать кожу головы.

Пластик