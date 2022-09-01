Дочь Кейт Мосс повторила знаменитую рекламу матери для Calvin Klein

Лила Мосс снялась в рекламной кампании для бренда Calvin Klein, которая напомнила съемку Кейт Мосс для модного дома 30-летней давности. Об этом пишет Hola!.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Дочь Кейт Мосс, 19-летняя Лила, поделилась фотографией из ее первой рекламной съемки для Calvin Klein в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). «Так благодарна быть частью новой кампании Calvin Klein», — написала она.

Супермодель Кейт Мосс снялась в своей первой рекламной кампании для бренда 30 лет назад — в 1992 году. Тогда 17-летняя модель позировала вместе с Марком Уолбергом. В интервью Vanity Fair Мосс призналась, что эта съемка была для нее травмирующим опытом, которая привела к нервному срыву.

Лила начала работать моделью в 14 лет, в том же возрасте, что и ее мать. «Моя мама всегда отговаривала меня [от модельного бизнеса]. Она всегда говорила: «Если ты хочешь этим заниматься, то можешь, но я бы не советовала», — рассказала дочь Кейт Мосс британскому Vogue.