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1 час назад

Дочь Кейт Мосс повторила знаменитую рекламу матери для Calvin Klein

Газета.Ru

Лила Мосс снялась в рекламной кампании для бренда Calvin Klein, которая напомнила съемку Кейт Мосс для модного дома 30-летней давности. Об этом пишет Hola!.

Дочь Кейт Мосс повторила знаменитую рекламу матери для Calvin Klein
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дочь Кейт Мосс, 19-летняя Лила, поделилась фотографией из ее первой рекламной съемки для Calvin Klein в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). «Так благодарна быть частью новой кампании Calvin Klein», — написала она.

Супермодель Кейт Мосс снялась в своей первой рекламной кампании для бренда 30 лет назад — в 1992 году. Тогда 17-летняя модель позировала вместе с Марком Уолбергом. В интервью Vanity Fair Мосс призналась, что эта съемка была для нее травмирующим опытом, которая привела к нервному срыву.

Лила начала работать моделью в 14 лет, в том же возрасте, что и ее мать. «Моя мама всегда отговаривала меня [от модельного бизнеса]. Она всегда говорила: «Если ты хочешь этим заниматься, то можешь, но я бы не советовала», — рассказала дочь Кейт Мосс британскому Vogue.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Кейт Мосс встала на защиту скандального особняка Хью Хефнера.

Красота,Хью Хефнер,Марк Уолберг,Кейт Мосс,
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