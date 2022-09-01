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1 час назад

Перечислены самые модные стрижки на осень 2022 года

Lenta.ruиещё 1

Модный редактор перечислила самые модные стрижки на осень 2022 года. Соответствующая подборка опубликована на сайте британской версии издания Glamour.

Перечислены самые модные стрижки на осень
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь журналистка Эль Тернер заявила, что актуальными станут прически, которые были популярны в 1970-х годах. Среди них, в частности, стрижка под названием «новая Рэйчел», имитирующая образ Рэйчел Грин из сериала «Друзья», а также многослойная каскадная стрижка «бабочка» и «сэйчел» — сочетание «шегги» и «новой Рэйчел».

Помимо этого, по словам эксперта, в моду вернутся стрижка «занавес» с пробором посередине и различные прически, обрамляющие лицо. «Челки также будут достаточно трендовыми — причем в различных вариациях. Обязательно присмотритесь к ним», — высказалась в заключение автор материала и добавила, что популярность обретет и «боб».

Ранее редактор Элеонора Вусден назвала популярные в 1980-х прически, которые вновь вернулись в моду. Так, актуальными становятся стрижки андеркат (короткие на висках и удлиненные на макушке пряди), шегги (укладка, создающая эффект беспорядочно расположенных локонов, объемных в области макушки и филированных на концах) и маллет (короткие по бокам и спереди и удлиненные сзади волосы).

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