Косметолог развеяла существующие мифы о популярных у женщин процедурах

Далеко не все современные косметические процедуры, популярные у женщин, эффективны, рассказала врач-косметолог с высшим медицинским образованием Фидан Мустафаева. В беседе с «Лентой.ру» она заявила, что массаж лица на самом деле не улучшает внешность, а также развеяла другие популярные мифы о косметологии.

«Существуют споры относительно эффективности ультразвуковой чистки кожи. Считается, что она улучшает работу сальных желез, помогает убрать небольшие комедоны, борется с возрастными изменениями, уменьшает интенсивность пигментных пятен и улучшает обменные процессы в клетках. Некоторые уверены, что данная процедура помогает справиться и с акне», — рассказала косметолог.

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Однако сама она уверена, что ультразвуковая чистка — неэффективная бьюти-процедура, которая всего лишь снимает первые слои эпидермиса, в ходе нее косметолог не проникает глубоко в кожу, поэтому она не помогает от морщин и жирного блеска. Более того, после вмешательства деление клеток усиливается, кожа утолщается и становится более грубой, предупредила Мустафаева. Если эпидермис сам по себе жирный, то ультразвуковая чистка не поможет, нужно совмещать ее с другими процедурами.

Пациенты, которые не хотят делать инъекции, нередко прибегают к массажу лица, однако с его помощью едва ли получится изменить внешность, уверена косметолог.

Мустафаева напомнила, что массаж не может избавить от брылей, не подтянет кожу и не поднимет «опавшие» брови или нависшие веки. Невозможно избавиться и от мешков под глазами. Массаж может поддержать красоту лица в целом, но не более того, отметила она.

Избавиться от возрастных изменений можно только с помощью инъекций или же пластической хирургии

Часто для того чтобы вернуть лицу былой вид, многие женщины решаются на аппаратную косметологию. Они считают, что таким образом можно избавиться от жира и отеков. Однако подобные методы малоэффективны, разочаровала косметолог поклонниц процедуры.

Подтяжка лица с помощью нитей — это довольно популярная процедура, однако она нередко разочаровывает, продолжила собеседница «Ленты.ру». После нее многие пациенты жалуются на результат. Косметолог обратила внимание на то, что у этой процедуры есть ряд существенных минусов: изменения в лучшую сторону могут быть незначительными, эффект заметен не более трех месяцев, лицо приобретает некрасивые черты с искаженной мимикой, при определенном освещении нити видно сквозь кожу и после этой подтяжки невозможно проводить другие процедуры.

«Нельзя сказать, что нитевая подтяжка совсем неэффективна, но она неплохо помогает лишь на ранних этапах старения. Также она помогает поддержать эффект после фейслифтинга, проведенного пять-шесть лет назад. В остальных ситуациях стоит обратиться к опытному хирургу для проведения пластической операции, которая покажет лучший результат, а деньги не будут выброшены на ветер», — подвела итог косметолог.