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2 часа назад

57-модель показала тело в купальнике на новом фото без ретуши

Lenta.ruиещё 1

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала тело в купальнике на новом фото без ретуши. Соотвествующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-модель показала тело в купальнике на новом фото без ретуши
Фото: Lenta.ruLenta.ru

57-летняя манекенщица поделилась фото, на котором она позирует в бикини с пестрым принтом, повернувшись к камере спиной. На кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

«(...) Без фильтра, без ретуши, без чепухи»,

— подписала публикацию Поризкова, которая набрала более 29 тысяч лайков.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости и отблагодарили ее за честность в комментариях под постом. «Естественно красиво и великолепно!», «Твоя красота вечна и ты не стареешь», «Потрясающая Паулина», «Нестареющая красота», «Паулина, вы вдохновение для всех!» — высказывались они.

Красота,Паулина Поризкова,
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