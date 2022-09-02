57-модель показала тело в купальнике на новом фото без ретуши

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала тело в купальнике на новом фото без ретуши. Соотвествующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

57-летняя манекенщица поделилась фото, на котором она позирует в бикини с пестрым принтом, повернувшись к камере спиной. На кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

«(...) Без фильтра, без ретуши, без чепухи»,

— подписала публикацию Поризкова, которая набрала более 29 тысяч лайков.