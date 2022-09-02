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42 минуты назад

Как сегодня носить суперпопулярные синие тени

Super.ru

Мы тут заглянули в телеграм Дины Саевой и увидели, что она признается в любви голубому цвету, тут же восторгается бьюти-образами в этой гамме и предполагает, что это тренд. Подтверждаем, Дина: на голубые тени в этом сезоне всех нас уже благословили крутые визажисты, а звезды шоубиза и топ-модели эту тенденцию подхватили и вовсю воплощают в жизнь. Звезд, очевидно, уже не остановить: модницы одна за другой выходят в свет с таким мейкапом. Круче всего он смотрится на обладательницах карих глаз — за счет контраста.

Как сегодня носить суперпопулярные синие тени
Фото: Super.ruSuper.ru

Кейт Мосс демонстрирует макияж в голубых тонах на обложке сентябрьского Vogue Франция. Обратите внимание, что тени растушеваны таким образом, что во внешних уголках глаз цвет ярче. В сочетании с бежевыми румянами смотрится ультрамодно.

А вот Кендалл Дженнер на запуске косметических новинок Kylie Cosmetics: тени нанесены классическим способом и дополнены розовыми румянами и нюдовой помадой. С таким мейком можно и в пир, и в мир.

Джиджи Хадид на последнем Met Gala: голубые тени в сочетании с черными стрелками — классный вариант для модной вечеринки.

Хейли Бибер предпочитает нетривиальный путь: синими тенями она подчеркивает только нижнее веко и делает легкую растушевку. Пожалуй, самый стильный вариант.

Красота,Кендалл Дженнер,Кейт Мосс,
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