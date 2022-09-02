Как сегодня носить суперпопулярные синие тени

Мы тут заглянули в телеграм Дины Саевой и увидели, что она признается в любви голубому цвету, тут же восторгается бьюти-образами в этой гамме и предполагает, что это тренд. Подтверждаем, Дина: на голубые тени в этом сезоне всех нас уже благословили крутые визажисты, а звезды шоубиза и топ-модели эту тенденцию подхватили и вовсю воплощают в жизнь. Звезд, очевидно, уже не остановить: модницы одна за другой выходят в свет с таким мейкапом. Круче всего он смотрится на обладательницах карих глаз — за счет контраста.