Как сегодня выглядит победительница «Мисс Вселенная-1965»

К уроженке Таиланда Апасре Хонгсакуле, в 1965 году забравшей корону на конкурсе «Мисс Вселенная», у нашей редакции возникла пара вопросов. Судя по всему, модель разгадала секрет вечной молодости — спустя 57 лет ей удается выглядеть все так же прекрасно и свежо.
Сейчас этой женщине в самом расцвете сил 75 лет. В Сети все в один голос вопрошают: «Сколько пластических операций она сделала?». Ответ: ни одной! По крайней мере, так утверждает сама королева красоты. Дескать, все свое, родное.
В одном из интервью она даже поделилась секретами своей вечной молодости: отказ от вредных привычек, правильное питание, спорт и соблюдение водного баланса. Важно не забывать и про уход за собой. Среди лайфхаков у экс-модели: контрастный душ, питание кожи растительными маслами и массажи.