Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
2 часа назад

Как сегодня выглядит победительница конкурса «Мисс Вселенная-1965»

Super.ru

К уроженке Таиланда Апасре Хонгсакуле, в 1965 году забравшей корону на конкурсе «Мисс Вселенная», у нашей редакции возникла пара вопросов. Судя по всему, модель разгадала секрет вечной молодости — спустя 57 лет ей удается выглядеть все так же прекрасно и свежо.

Как сегодня выглядит победительница «Мисс Вселенная-1965»
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

Сейчас этой женщине в самом расцвете сил 75 лет. В Сети все в один голос вопрошают: «Сколько пластических операций она сделала?». Ответ: ни одной! По крайней мере, так утверждает сама королева красоты. Дескать, все свое, родное.

В одном из интервью она даже поделилась секретами своей вечной молодости: отказ от вредных привычек, правильное питание, спорт и соблюдение водного баланса. Важно не забывать и про уход за собой. Среди лайфхаков у экс-модели: контрастный душ, питание кожи растительными маслами и массажи.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители