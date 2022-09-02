Как сегодня выглядит победительница «Мисс Вселенная-1965»

К уроженке Таиланда Апасре Хонгсакуле, в 1965 году забравшей корону на конкурсе «Мисс Вселенная», у нашей редакции возникла пара вопросов. Судя по всему, модель разгадала секрет вечной молодости — спустя 57 лет ей удается выглядеть все так же прекрасно и свежо.

Фото: Super.ru Super.ru

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Сейчас этой женщине в самом расцвете сил 75 лет. В Сети все в один голос вопрошают: «Сколько пластических операций она сделала?». Ответ: ни одной! По крайней мере, так утверждает сама королева красоты. Дескать, все свое, родное.