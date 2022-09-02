Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
2 минуты назад

Что выбрать: ламинирование или наращивание ресниц

WomanHit.ru

Обе процедуры сделают взгляд ярче и выразительнее, но у каждой есть свои плюсы и минусы.

Что выбрать: ламинирование или наращивание ресниц
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Темные длинные ресницы могут заменить полный макияж, с ними не нужно рисовать стрелки или наносить несколько оттенков теней. Чтобы добиться этого эффекта, девушки придирчиво выбирают тушь или отправляются к мастерам бьюти-индустрии. Две самых популярных процедуры для ресниц — ламинирование и наращивание.

Видео дня

У каждой из них есть свои поклонники, а, чтобы выбрать то, что подходим именно вам, нужно разобраться в особенностях, достоинствах и недостатках ламинирования и наращивания.

Что такое ламинирование ресниц

В отличие от наращивания эта процедура считается не только эстетической, но и уходовой. Мастер загибает реснички на валик, диаметр которого подобран специально для вас, и поочередно наносит несколько составов: один из них делает волоски мягкими и послушными, второй фиксирует изгиб, а последний делает плотнее и закрепляет результат.

Эффект после ламинирования длится около трех-четырех недель, а все составы совершенно безопасны и не наносят вреда ресницам.

Плюсы ламинирования

  • Эта процедура занимает меньше времени: обычно она длится около полутора часов;
  • Ресницы выглядят совершенно естественно, нет ощущения чужеродности: окружающие будут думать, что вам от природы достались длинные, подкрученные, яркие ресницы;
  • Ресницы после ламинирования не требуют особенного ухода. Можно чесать глаза, спать лицом в подушку, подкрашивать реснички тушью.

Минусы ламинирования

  • Процедура не дает вау-эффекта: да, ресницы станут ярче, но будут выглядеть не так нарядно, как после наращивания.
  • Эффект от ламинирования длится меньше, чем после наращивания.

Что такое наращивание ресниц

Во время наращивания на ресничную линию крепятся специальным составом дополнительные реснички: вы сами можете выбрать их цвет, объем, длину и изгиб. Независимо от природных данных, можно создать эффект ярких, густых и длинных ресниц.

Плюсы наращивания

  • Можно самостоятельно выбрать результат: классическое наращивание позволит создать естественный эффект, 2D выглядеть ярче и праздничнее.
  • Наращивание выглядит очень привлекательно, добиться такого не получится с помощью самой лучшей туши или ламинирования.
  • Можно забыть о макияже глаз на месяц при правильном уходе;
  • Наращивание станет спасением для обладательниц тонких и коротких ресниц;
  • Волоски не боятся влаги, ветра и дождя.

Минусы наращивания

  • Процедура занимает много времени — в среднем от двух с половиной до трех часов;
  • У некоторых возникает аллергия на клей или искусственные материалы: глаза могут покраснеть и начать слезиться;
  • Нужно часто расчесывать ресницы специальной щеткой;
  • Нельзя спать лицом в подушку, тереть глаза, умываться гидрофильным маслом;
  • Через 2—3 недели искусственные волоски начнут выпадать, появятся весьма заметные просветы.
Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители