Что выбрать: ламинирование или наращивание ресниц

Обе процедуры сделают взгляд ярче и выразительнее, но у каждой есть свои плюсы и минусы.
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Темные длинные ресницы могут заменить полный макияж, с ними не нужно рисовать стрелки или наносить несколько оттенков теней. Чтобы добиться этого эффекта, девушки придирчиво выбирают тушь или отправляются к мастерам бьюти-индустрии. Две самых популярных процедуры для ресниц — ламинирование и наращивание.
У каждой из них есть свои поклонники, а, чтобы выбрать то, что подходим именно вам, нужно разобраться в особенностях, достоинствах и недостатках ламинирования и наращивания.
Что такое ламинирование ресниц
В отличие от наращивания эта процедура считается не только эстетической, но и уходовой. Мастер загибает реснички на валик, диаметр которого подобран специально для вас, и поочередно наносит несколько составов: один из них делает волоски мягкими и послушными, второй фиксирует изгиб, а последний делает плотнее и закрепляет результат.
Эффект после ламинирования длится около трех-четырех недель, а все составы совершенно безопасны и не наносят вреда ресницам.
Плюсы ламинирования
- Эта процедура занимает меньше времени: обычно она длится около полутора часов;
- Ресницы выглядят совершенно естественно, нет ощущения чужеродности: окружающие будут думать, что вам от природы достались длинные, подкрученные, яркие ресницы;
- Ресницы после ламинирования не требуют особенного ухода. Можно чесать глаза, спать лицом в подушку, подкрашивать реснички тушью.
Минусы ламинирования
- Процедура не дает вау-эффекта: да, ресницы станут ярче, но будут выглядеть не так нарядно, как после наращивания.
- Эффект от ламинирования длится меньше, чем после наращивания.
Что такое наращивание ресниц
Во время наращивания на ресничную линию крепятся специальным составом дополнительные реснички: вы сами можете выбрать их цвет, объем, длину и изгиб. Независимо от природных данных, можно создать эффект ярких, густых и длинных ресниц.
Плюсы наращивания
- Можно самостоятельно выбрать результат: классическое наращивание позволит создать естественный эффект, 2D выглядеть ярче и праздничнее.
- Наращивание выглядит очень привлекательно, добиться такого не получится с помощью самой лучшей туши или ламинирования.
- Можно забыть о макияже глаз на месяц при правильном уходе;
- Наращивание станет спасением для обладательниц тонких и коротких ресниц;
- Волоски не боятся влаги, ветра и дождя.
Минусы наращивания
- Процедура занимает много времени — в среднем от двух с половиной до трех часов;
- У некоторых возникает аллергия на клей или искусственные материалы: глаза могут покраснеть и начать слезиться;
- Нужно часто расчесывать ресницы специальной щеткой;
- Нельзя спать лицом в подушку, тереть глаза, умываться гидрофильным маслом;
- Через 2—3 недели искусственные волоски начнут выпадать, появятся весьма заметные просветы.