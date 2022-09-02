Что выбрать: ламинирование или наращивание ресниц

Обе процедуры сделают взгляд ярче и выразительнее, но у каждой есть свои плюсы и минусы.

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Темные длинные ресницы могут заменить полный макияж, с ними не нужно рисовать стрелки или наносить несколько оттенков теней. Чтобы добиться этого эффекта, девушки придирчиво выбирают тушь или отправляются к мастерам бьюти-индустрии. Две самых популярных процедуры для ресниц — ламинирование и наращивание.

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У каждой из них есть свои поклонники, а, чтобы выбрать то, что подходим именно вам, нужно разобраться в особенностях, достоинствах и недостатках ламинирования и наращивания.

Что такое ламинирование ресниц

В отличие от наращивания эта процедура считается не только эстетической, но и уходовой. Мастер загибает реснички на валик, диаметр которого подобран специально для вас, и поочередно наносит несколько составов: один из них делает волоски мягкими и послушными, второй фиксирует изгиб, а последний делает плотнее и закрепляет результат.

Эффект после ламинирования длится около трех-четырех недель, а все составы совершенно безопасны и не наносят вреда ресницам.

Плюсы ламинирования

Эта процедура занимает меньше времени: обычно она длится около полутора часов;

Ресницы выглядят совершенно естественно, нет ощущения чужеродности: окружающие будут думать, что вам от природы достались длинные, подкрученные, яркие ресницы;

Ресницы после ламинирования не требуют особенного ухода. Можно чесать глаза, спать лицом в подушку, подкрашивать реснички тушью.

Минусы ламинирования

Процедура не дает вау-эффекта: да, ресницы станут ярче, но будут выглядеть не так нарядно, как после наращивания.

Эффект от ламинирования длится меньше, чем после наращивания.

Что такое наращивание ресниц

Во время наращивания на ресничную линию крепятся специальным составом дополнительные реснички: вы сами можете выбрать их цвет, объем, длину и изгиб. Независимо от природных данных, можно создать эффект ярких, густых и длинных ресниц.

Плюсы наращивания

Можно самостоятельно выбрать результат: классическое наращивание позволит создать естественный эффект, 2D выглядеть ярче и праздничнее.

Наращивание выглядит очень привлекательно, добиться такого не получится с помощью самой лучшей туши или ламинирования.

Можно забыть о макияже глаз на месяц при правильном уходе;

Наращивание станет спасением для обладательниц тонких и коротких ресниц;

Волоски не боятся влаги, ветра и дождя.

Минусы наращивания