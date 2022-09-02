Бьюти на бегу: лайфхаки для экспресс-ухода за кожей

Как быстро снять отеки, привести себя в порядок после вечеринки и избавиться от высыпаний — об этом и не только WMJ.ru рассказала косметолог Оксана Абинова.

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Как быстро снять отеки?

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Попробуйте применить 2 лайфхака.

Первый: физическая зарядка. Сделайте небольшую разминку, включите в нее несколько кардио упражнений (бег на месте или прыжки), разомните плечи, поделайте наклоны, приседания и пр. Таким образом, мы активируем сердечно-сосудистую и лимфатическую систему, которая соответственно ускоряет свою работу и начинает активно выводить лишнюю жидкость.

Второй: самомассаж или массаж специальным девайсом (роллер, скребок Гуаша). Это особенно актуально для устранения отечности лица.

Правильным решением будет сочетание обоих методов. Разминка улучшит настроение и придаст бодрости.

Что делать, если в течение дня появляется ощущение стянутости кожи под макияжем?

Во-первых, научитесь правильно подготавливать кожу к макияжу. Если она сухая, то необходимо сначала ее хорошо увлажнить, и лишь потом наносить макияж. После очищения и тонизирования, каждое утро наносите увлажняющую сыворотку, крем, базу под макияж, если это необходимо.

Во-вторых, используйте специальные средства для увлажнения в течение дня. Это могут быть специальные мультифункциональные спреи, которые питают, освежают и придают сияние.

Как быстро вернуть свежесть коже после бессонной ночи?

За 5 секунд вернуть лицу румянец не получится, но за 5 минут, при грамотном подходе, это вполне достижимо. Выполняем такой ритуал:

Умываемся прохладной водой. Наносим любимую маску для лица: тканевую или кремовую. Делаем двухминутный массаж роллером. Смываем маску. Наносим увлажняющую сыворотку для закрепления результата. Перед выходом из дома наносите средства с СПФ.

Что делать, если кожа шелушится и тон ложится неравномерно?

Пересмотрите свой уход: возможно вы используете средства не для своего типа кожи. Уберите все травмирующие продукты: скарбы, энзимные пудры, щеточки, спонжи. Оставьте мягкое, восстанавливающее и успокаивающее очищение.

Если в ваших уходовых средствах есть кислоты (миндальная, азелаиновая, салициловая, гликолевая), временно отложите их в сторону, так как они могут спровоцировать дополнительное шелушение и раздражение.

Добавьте в уход средства с восстанавливающими и успокаивающими компонентами: церамидами, мочевиной, аллантоином, ниацинамидом, аминокислотами, маслом жожоба, авокадо, алоэ, пантенолом, центеллой, бисабололом. Не забывайте защищать кожу от солнца, так как ультрафиолетовые лучи провоцируют преждевременное старение, шелушение и раздражение на коже.

Как устранить темные круги под глазами?

Вначале нужно понять, с чем связано возникновение темных кругов в области вокруг глаз. Если это следствие заболевания внутренних органов (печени, почек), то нужно устранять причину — в этом случае косметика бессильна. Если тёмные круги появляются потому, что кровеносные сосуды расположены близко к коже или эпидермис такой тонкий, что сквозь него просвечивает глазная мышца, то и в этом случае кремы и сыворотки вряд ли помогут. Придется обратиться к косметологу для решения данной проблемы: либо устранять сосуды, либо заполнять эту область специальными филлерами с гиалуроновой кислотой.

Если же темные круги появились вследствие гиперпигментации, то можно попробовать осветляющие кремы для области вокруг глаз с витамином С или ретинолом.

Как быстро справиться с внезапными высыпаниями?

Если у вас появилось 2-3 высыпания и нужно срочно решить эту проблему, то на помощь приходят точечные средства или специальные патчи от прыщей. Нанесите их на ночь или на 2-4 часа, а затем снимите или смойте. Воспаление уменьшится, подсохнет и тогда его можно будет замаскировать с помощью тонального средства.

Что делать, если к концу дня на коже появляется жирный блеск?