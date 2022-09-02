Может ли корректирующее белье смоделировать фигуру

Способно ли корректирующее белье сделать фигуру безупречной? Какое оно бывает, стоит ли его носить ежедневно и на что обратить внимание при покупке? "Рамблер" занялся поиском ответов на эти вопросы, а также изучил реальные отзывы покупателей.

Правила подбора корректирующего белья

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Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, стоит “на берегу” определить зону коррекции. Для этого эксперты (бра-фиттеры) рекомендуют подойти к зеркалу в нижнем белье и постараться объективно оценить, что именно нужно “подправить”. Затем наденьте ту одежду, с которой планируется носить корректирующий комплект, и посмотрите на себя еще раз. Та зона фигуры, которая вам не нравится больше всего на этом этапе – ей и предстоит коррекция.

Следующий шаг – выбор подходящего изделия.

для коррекции живота и талии: корсетный пояс, желательно с жесткими вертикальными косточками, утягивающие трусы (линия талии может быть или высокой, или обычной), боди; если в области живота есть утолщенная, двойная анатомическая вставка, это дополнительно его подтянет;

для коррекции ног и зоны галифе: утягивающие панталоны (линия талии подбирается индивидуально) или юбка;

для коррекции боков и спины: корсет, утягивающее платье, боди;

для коррекции зоны ягодиц: трусы с эффектом push-up или утягивающие шорты-леггинсы – в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться.

Комбидресс поможет скорректировать сразу несколько зон. Однако все муки выбора окажутся бессмысленны, если белье будет подобрано не по размеру. Поэтому третий, заключительный шаг – поиски нужного размера.

Если вы покупаете белье впервые, не стоит делать это онлайн. Потратьте время на поход в магазин и примерку. Рекомендуется начать с белья, соответствующего вашему привычному размеру. Затем можно пробовать примерять комплекты размером поменьше.

Как понять, что корректирующее белье подобрано правильно?

Для того, чтобы оценить правильность сделанного выбора, ответьте на несколько вопросов.

та зона, которую требовалось скорректировать, стала ли менее заметной?

нет ли на границе скорректированной и нескорректированной зон эффекта убегающего теста?

видите ли вы поперечные складки на изделии, заломы? (если ответ да, то белье вам мало)

впивается ли изделие с косточками в ваше тело, пока вы сидите, двигаетесь, наклоняетесь?

Как правило, утягивающее белье производится из синтетической ткани. Не стоит этого бояться. Во-первых, носить такие комплекты на постоянной основе не рекомендуется – эффект компрессии негативно сказывается на кровообращении. Чем сильнее степень утягивания, тем реже можно носить вещь. Например, белье с сильной степенью компрессии не носят дольше двух часов. Во-вторых, корректирующее белье не должно деформироваться. А экологически “чистые” ткани не могут обеспечить этого.

Корректирующее белье требует деликатного ухода. Лучше всего стирать его вручную или в стиральной машине, но на деликатном режиме без отжима.

Отзывы покупателей

Изучив комментарии, которые оставляют женщины после покупки белья, мы пришли к выводу, что негативный опыт использования связан в основном с неправильно подобранным размером.

“На пышные формы не подходит, сползает с живота и поднимается гармошкой к верху”. (о модели корсетного пояса)



“Не особо утягивает, только немного сглаживает силуэт”. (о модели бесшовного боди)



“Шортики закатались и подскочили вверх ходить было не комфортно. Лично для меня деньги на ветер”. (о модели утягивающих шорт с высокой талией)

Еще одна причина – желание сэкономить на покупке комплекта и деньги, и, что немаловажно, время.

“Возможно немного маломерит, потому так давит застёжка внизу. В целом модель неплохая, надо только размером определиться, как повезёт. И ещё эти белье не на высоких, как мне показалось”. (об онлайн-заказе на одном из популярных маркетплейсов бесшовного боди)



“Немного шуршат при ходьбе, либо за счет рельефности рисунка, либо из-за ткани, все равно немного натираются ляжки при долгой ходьбе”. (о покупке утягивающих панталонов с рисунком)



“На вид хороший, но оденешь - сесть невозможно, не удобный, все в разные стороны выдавливает. Корсет для худеньких в виде украшения”. (о покупке утягивающего корсета с ребрами жесткости)