Астрологи рассказали, кому какой аромат подходит

Астролог Татьяна Бережная рассказала, как подобрать духи, которые подходят персонально для каждого знака зодиака.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Для Овнов аромат является вдохновением, чтобы свершать подвиги и приключения. Поэтому в парфюмерии им стоит искать нотки амбры, жасмина и ладана.

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Целеустремленные Тельцы всегда затрудняются найти свою музу, а аромат с дубом, мхом или лавровым листом поможет им вновь начать чувствовать.

С помощью парфюма, включающего в себя запахи вишни, клубники, ежевики, земляники, смородины и малины, Близнецы могут подчеркнуть свою легкость и дружелюбие.

Для представителей знака зодиака Рак отлично подойдут духи с ароматами выпечки, чая, шоколада, орехов. Так они удовлетворят свою потребность в психологической защите и комфорте.

Эгоцентричным Львам необходимо выделяться из толпы, поэтому такому знаку зодиака подойдет аромат с нотками сосны, сандала, пачули, мира и кокосового масла.

Для Дев с холодной внешностью подойдет парфюм, который покажет окружающим их чувствительную натуру. Так, представителем этого знака подойдут цветочные ароматы: например, роза, лаванда, фиалка, мак и лотос.

А вот для Весов, которые всегда нуждаются в идиллии и мире, подойдет аромат с нотками свежести — бергамот и лайм. Таким образом, своим неповторимым запахом они будут настраивать свое окружение на позитивные эмоции.

Скорпионы с помощью парфюма пытаются оградиться от ненужных людей. Так, им подойдут духи с пряными нотками, например, перец, мускат, жасмин и кардамон.

Не любящие скучать Стрельцы любят нарушать дозволенные границы и бунтовать. В связи с такой чертой характера представителям данного знака подойдет аромат с цитрусовыми нотами — апельсин, мандарин, бергамот и лайм.

А вот для аскетов-Козерогов аромат с цветочным букетом, куда могут входить роза, фиалка, гвоздика или лаванда, поможет украсить свою жизнь.

В характере Водолеев одновременно переплетаются и традиционалисты, и футуристы, поэтому для них яркий и вкусный аромат играет весомую роль. Так, им подойдут такие ароматы, как вишня, малина, ежевика, клубника, земляника или смородина.

Рыбам подходит парфюм с румянами, так как представители водного знака достаточно чувствительны и нуждаются в близких отношениях. Им подходят ароматы с пудровыми нотками — румяна, пудра, помада, крем, передает Пятый канал.