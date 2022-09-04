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2 часа назад

Астрологи рассказали, какой аромат подходит каждому знаку зодиака

Вечерняя Москва

Астролог Татьяна Бережная рассказала, как подобрать духи, которые подходят персонально для каждого знака зодиака.

Астрологи рассказали, кому какой аромат подходит
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Для Овнов аромат является вдохновением, чтобы свершать подвиги и приключения. Поэтому в парфюмерии им стоит искать нотки амбры, жасмина и ладана.

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Целеустремленные Тельцы всегда затрудняются найти свою музу, а аромат с дубом, мхом или лавровым листом поможет им вновь начать чувствовать.

С помощью парфюма, включающего в себя запахи вишни, клубники, ежевики, земляники, смородины и малины, Близнецы могут подчеркнуть свою легкость и дружелюбие.

Для представителей знака зодиака Рак отлично подойдут духи с ароматами выпечки, чая, шоколада, орехов. Так они удовлетворят свою потребность в психологической защите и комфорте.

Эгоцентричным Львам необходимо выделяться из толпы, поэтому такому знаку зодиака подойдет аромат с нотками сосны, сандала, пачули, мира и кокосового масла.

Для Дев с холодной внешностью подойдет парфюм, который покажет окружающим их чувствительную натуру. Так, представителем этого знака подойдут цветочные ароматы: например, роза, лаванда, фиалка, мак и лотос.

А вот для Весов, которые всегда нуждаются в идиллии и мире, подойдет аромат с нотками свежести — бергамот и лайм. Таким образом, своим неповторимым запахом они будут настраивать свое окружение на позитивные эмоции.

Скорпионы с помощью парфюма пытаются оградиться от ненужных людей. Так, им подойдут духи с пряными нотками, например, перец, мускат, жасмин и кардамон.

Не любящие скучать Стрельцы любят нарушать дозволенные границы и бунтовать. В связи с такой чертой характера представителям данного знака подойдет аромат с цитрусовыми нотами — апельсин, мандарин, бергамот и лайм.

А вот для аскетов-Козерогов аромат с цветочным букетом, куда могут входить роза, фиалка, гвоздика или лаванда, поможет украсить свою жизнь.

В характере Водолеев одновременно переплетаются и традиционалисты, и футуристы, поэтому для них яркий и вкусный аромат играет весомую роль. Так, им подойдут такие ароматы, как вишня, малина, ежевика, клубника, земляника или смородина.

Рыбам подходит парфюм с румянами, так как представители водного знака достаточно чувствительны и нуждаются в близких отношениях. Им подходят ароматы с пудровыми нотками — румяна, пудра, помада, крем, передает Пятый канал.

До этого астрологи рассказали о важности правильного места хранения денежных средств. По их словам, это касается не только бумажных купюр, но и монет, и даже банковских карт.

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