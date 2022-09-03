Выспись или уколись: как убрать мешки под глазами

Операция на веках считается одной из самых популярных в мире пластической хирургии. "Рамблер" поговорил с косметологом Фирузой Али-Заде, чтобы выяснить, как убрать мешки под глазами.
Мешки под глазами — это выпячивание жировой периорбитальной клетчатки в области нижнего века вследствие отека, могут носить постоянный или временный характер, придавая лицу нездоровый вид.
Каждый врач-косметолог на консультации тщательно собирает анамнез для выяснения причин их появления, от этого зависит выбор метода или разработка индивидуального плана лечебных мероприятий. Это может быть результатом сбоя в организме или обусловлено анатомическим наследственным фактором. Типы мешков под глазами можно условно разделить на врожденные и приобретенные.
Для объяснения пациентам врачи в своей практике используют условную классификацию степени выраженности "мешков" — грыж под глазами от 0—4 степени.
Начальная стадия возникает тогда, когда мешков под глазами еще нет, есть лишь легкая отечность нижнего века. Обычно она становится заметной, например, после нарушения режима сна и отдыха (перелет/переработки/дедлайны), при недостаточном или избыточном количестве жидкости в организме, как правило утром после нарушения водного режима, употребления соленой, острой, пряной пищи, алкоголя;
В таком случае помочь может хороший отдых, здоровый сон (для взрослого человека в условиях мегаполиса качественный сон будет длиться не менее 6-7 часов, с учетом отхода ко сну не позднее 23:00). Также помочь может восстановление питьевого режима и режима и типа питания.
Внешне мелкие бороздки появляются при взгляде вперед грыжи нижних век малозаметны, при взгляде вверх кожа полность расправляется, небольшие грыжи могут быть выражены четко. В таком случае просто «выспаться» или привести в порядок водный баланс не всегда приведет к желаемому результату, здесь понадобиться помощь специалиста
Складки кожи при взгляде вверх полностью не расправляются, тонус кожи снижен, небольшие грыжи четко контурируют. Здесь можем индивидуально применять все вышеперечисленные методы или их сочетания.
С проявлениями пастозности (предотечного состояния или состояния легкой отечности) могут помочь физиотерапевтические аппаратные методы, инъекционные методики: мезотерапия, биоревитализация. Препараты могут содержать лимфо- и венотоники, антиоксиданты, витамины: такие как рутин, мелилото, аскорбиновая и янтарная кислоты, пептиды, аминокислоты, полидезоксирибонуклеотиды и гиалуроновую кислоту (препараты — NCTF 135 , Hyalual 1,1 %, Plinest и др) .
Эти препараты также часто используются при подготовке пациента к аппаратным процедурам: комплексный подход, по опыту работы, дает более долгосрочный результат. Клинические исследования доказывают, что инъекционная подготовка к аппаратной терапии позволяет не только подготовить проблемную зону к аппаратному воздействию, закрепить эффект и сократить реабилитационный период, но и улучшить общее качество кожи вокруг глаз. Инъекционная терапия позволяет расширить эффект от процедуры не только на зону нижнего века, но и в целом области лица и кожу верхнего века подтянуть за счет хорошего лимфодренажного эффекта, стимуляции коллагена и эластина.
Для повышения упругости кожи, уменьшения ее морщинистости и складчатости с целью сокращения растянувшейся кожи применяется самый распространенный и эффективный среди них — лазерное фракционное воздействие (DEKA Smart Xide DOT, могут применяться другие лазерные системы Candela, Fotona и др.)
Микро игольчатый RF-лифтинг (на аппаратах Morpheus, Vivаchy) подходит обладателям 0-2 степени выраженности как в профилактических целях, так и в качестве лечения на данном этапе. Происходит уменьшение выраженности мешков под глазами за счет компактизации и мягкого липолитического воздействия на жировую клетчатку, а также сокращение кожного лоскута, уплотнения кожи.
Также не менее результативной процедурой как самостоятельная методика, так и в комплексе с вышеперечисленными, будет ультразвуковой SMAS-лифтинг на оригинальной Ultherapy (может быть использован ряд систем других производителей Ultraformer и др.)
Такие степени чаще всего являются результатом появления грыж нижних век. При взгляде вперед и вверх грыжи четко видны или провисают соответственно, складки кожи видны в покое или провисают до глазничного края. На этом этапе существует два алгоритма действий: консервативный подход и оперативное хирургическое вмешательство — блефаропластика, обязательно с учетом основного заболевания, возможно ставшего причиной такого приобретенного косметического недостатка.
Если пациент по каким-либо причинам не готов к операции, или имеет абсолютные противопоказания к ней. В этих случаях мы используем аппаратные или инъекционные методы, прибегаем к инъекционной контурной пластике, используя филлер (наполнитель) с целью комуфляжа неровного рельефа области нижнего века. Здесь применяются филлеры на основе гиалуроновой кислоты, такие как IAL-system DUO (Teosyal Redensity II, Juvederm Ultra 3). Препарат подбирается врачом индивидуально для пациента после оценки ситуации в каждом конкретном случае.
В современной косметологии перманентные филлеры ушли в прошлое из-за рисков миграции и перемещения под кожей, поэтому заменой им становятся рассасывающиеся наполнители. Процедуру следует повторять по показаниям 1 раз в 1—2 года.