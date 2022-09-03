Выспись или уколись: как убрать мешки под глазами

Операция на веках считается одной из самых популярных в мире пластической хирургии. "Рамблер" поговорил с косметологом Фирузой Али-Заде, чтобы выяснить, как убрать мешки под глазами.

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Мешки под глазами — это выпячивание жировой периорбитальной клетчатки в области нижнего века вследствие отека, могут носить постоянный или временный характер, придавая лицу нездоровый вид.

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Каждый врач-косметолог на консультации тщательно собирает анамнез для выяснения причин их появления, от этого зависит выбор метода или разработка индивидуального плана лечебных мероприятий. Это может быть результатом сбоя в организме или обусловлено анатомическим наследственным фактором. Типы мешков под глазами можно условно разделить на врожденные и приобретенные.

В первом случае, появление “мешков” в детстве или подростковом периоде, сохранение их в течении последующей жизни, скорее всего, связано с анатомическим строением лицевого скелета и мягких тканей данной области, наследственной склонностью к разрастанию периорбитальной клетчатки, конституциональными особенностями связанными с формой век.

Во втором случае, к причинам возникновения мешков под глазами, а в некоторых и эффекта провисания кожи нижнего века, можно отнести как обычный для всех нас процесс старения — гравитационный птоз, которому способствуют нарушение режима сна, хроническая усталость, переутомление глаз, нарушение водного режима, реакция на косметику, пмс-синдром, так и более серьезные соматические патологии: аллергические реакции, заболевания щитовидной железы, заболевания лор-органов, заболевания глаз и другие. Али-Заде Фируза Тагиевна Врач- дерматолог, косметолог, тренер компании «ФИТОДЖЕН (Москва)

Для объяснения пациентам врачи в своей практике используют условную классификацию степени выраженности "мешков" — грыж под глазами от 0—4 степени.

0-1 степень

Начальная стадия возникает тогда, когда мешков под глазами еще нет, есть лишь легкая отечность нижнего века. Обычно она становится заметной, например, после нарушения режима сна и отдыха (перелет/переработки/дедлайны), при недостаточном или избыточном количестве жидкости в организме, как правило утром после нарушения водного режима, употребления соленой, острой, пряной пищи, алкоголя;

В таком случае помочь может хороший отдых, здоровый сон (для взрослого человека в условиях мегаполиса качественный сон будет длиться не менее 6-7 часов, с учетом отхода ко сну не позднее 23:00). Также помочь может восстановление питьевого режима и режима и типа питания.

1 степень

Внешне мелкие бороздки появляются при взгляде вперед грыжи нижних век малозаметны, при взгляде вверх кожа полность расправляется, небольшие грыжи могут быть выражены четко. В таком случае просто «выспаться» или привести в порядок водный баланс не всегда приведет к желаемому результату, здесь понадобиться помощь специалиста

2 степень

Складки кожи при взгляде вверх полностью не расправляются, тонус кожи снижен, небольшие грыжи четко контурируют. Здесь можем индивидуально применять все вышеперечисленные методы или их сочетания.

С проявлениями пастозности (предотечного состояния или состояния легкой отечности) могут помочь физиотерапевтические аппаратные методы, инъекционные методики: мезотерапия, биоревитализация. Препараты могут содержать лимфо- и венотоники, антиоксиданты, витамины: такие как рутин, мелилото, аскорбиновая и янтарная кислоты, пептиды, аминокислоты, полидезоксирибонуклеотиды и гиалуроновую кислоту (препараты — NCTF 135 , Hyalual 1,1 %, Plinest и др) .

В своей практике я часто использую препарат в виде эфира гиалуроновой кислоты — IAL-system ACP. Этот препарат обладает биостимулирующим эффектом, запускает эластино- и коллагеностимуляцию — кожа уплотняется, становиться упругой, уменьшается морщинистость, уменьшая отечность рыхлой окологлазничной клетчатки. за счет улучшения микроциркуляции дает возможность улучшить качество и подготовить кожу век к аппаратным методам воздействия в результате сокращается реабилитационный период, идет более быстрое восстановление тканей и длительный терапевтический эффект.

Али-Заде Фируза Тагиевна Врач- дерматолог, косметолог, тренер компании «ФИТОДЖЕН (Москва)

Эти препараты также часто используются при подготовке пациента к аппаратным процедурам: комплексный подход, по опыту работы, дает более долгосрочный результат. Клинические исследования доказывают, что инъекционная подготовка к аппаратной терапии позволяет не только подготовить проблемную зону к аппаратному воздействию, закрепить эффект и сократить реабилитационный период, но и улучшить общее качество кожи вокруг глаз. Инъекционная терапия позволяет расширить эффект от процедуры не только на зону нижнего века, но и в целом области лица и кожу верхнего века подтянуть за счет хорошего лимфодренажного эффекта, стимуляции коллагена и эластина.

Для повышения упругости кожи, уменьшения ее морщинистости и складчатости с целью сокращения растянувшейся кожи применяется самый распространенный и эффективный среди них — лазерное фракционное воздействие (DEKA Smart Xide DOT, могут применяться другие лазерные системы Candela, Fotona и др.)

Микро игольчатый RF-лифтинг (на аппаратах Morpheus, Vivаchy) подходит обладателям 0-2 степени выраженности как в профилактических целях, так и в качестве лечения на данном этапе. Происходит уменьшение выраженности мешков под глазами за счет компактизации и мягкого липолитического воздействия на жировую клетчатку, а также сокращение кожного лоскута, уплотнения кожи.

Также не менее результативной процедурой как самостоятельная методика, так и в комплексе с вышеперечисленными, будет ультразвуковой SMAS-лифтинг на оригинальной Ultherapy (может быть использован ряд систем других производителей Ultraformer и др.)

3 степень и 4 степень

Такие степени чаще всего являются результатом появления грыж нижних век. При взгляде вперед и вверх грыжи четко видны или провисают соответственно, складки кожи видны в покое или провисают до глазничного края. На этом этапе существует два алгоритма действий: консервативный подход и оперативное хирургическое вмешательство — блефаропластика, обязательно с учетом основного заболевания, возможно ставшего причиной такого приобретенного косметического недостатка.

Если пациент по каким-либо причинам не готов к операции, или имеет абсолютные противопоказания к ней. В этих случаях мы используем аппаратные или инъекционные методы, прибегаем к инъекционной контурной пластике, используя филлер (наполнитель) с целью комуфляжа неровного рельефа области нижнего века. Здесь применяются филлеры на основе гиалуроновой кислоты, такие как IAL-system DUO (Teosyal Redensity II, Juvederm Ultra 3). Препарат подбирается врачом индивидуально для пациента после оценки ситуации в каждом конкретном случае.