Правда и вымысел: что нужно знать об уколах красоты

Индустрия красоты не стоит на месте: постоянно появляются новые процедуры и препараты, которые обладают более выраженным косметологическим действием, и отсутствующим вредом для организма. Тем не менее, они все еще вызывают недоверие со стороны пациентов. Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники «Бионика», тренер компаний «Экология Красоты» и «Фитоджен» Наталья Сергеевна Толстая рассказывает о наиболее популярных мифах, связанных с уколами красоты.

Фото: unsplash unsplash

Миф 1: Филлер остается в организме навсегда

Видео дня

Филлеры делятся на два типа— биодеградируемые и перманентные. Первые содержат гиалуроновую кислоту, коллаген и гидроксиапатит кальция. Они разглаживают морщинки, корректируют неровности и увлажняют кожу изнутри, при этом абсолютно безвредны. Так, филлеры Phitogen выводятся из организма через 6–12месяцев. Срок биодеградации филлера варьируется в зависимости от особенностей организма пациента: бывает и такое, что он буквально «пожирает» гиалуроновую кислоту за несколько месяцев. Имеет значение и глубина введения препарата: так, на надкостничном уровне он биодеградирует дольше, в течение 9–12 месяцев.

Перманентные филлеры содержат синтетические полимеры, в частности силикон. Такие наполнители действительно остаются в организме навсегда и удаляются с помощью хирурга. Из-за непредсказуемого результата и высокого риска побочных эффектов, таких как воспаления и аллергия, перманентные филлеры запрещены к использованию в ряде стран, включая Россию.

Миф 2: После неудачной инъекции препарат нельзя убрать

Главное преимущество препаратов на основе гиалуроновой кислоты в том, что результат их использования обратимый, поскольку существует «антидот». Врач может ввести «Лонгидазу», которая позволяет полностью биодеградировать филлер в тканях. Для исправления неудачных уколов красоты достаточно одного или двух сеансов у косметолога. Вбольшинстве случаев коррекция необходима при использовании некачественных препаратов, то есть если врач выбирает качественные филлеры, в частности линейку биореволюметриков, получается предсказуемо красивый результат. Стоит учитывать, что удаление перманентных филлеров возможно только с помощью хирургического вмешательства .

Миф 3: Филлер «мигрирует» под кожей

Многие пациенты опасаются, что препараты, введенные на уровне скул, могут мигрировать на подбородок или шею. Однако на практике препараты на основе гиалуроновой кислоты, не распространяются в окружающие ткани. Филлеры нового поколения обладают такими свойствами, как когезивность, эластичность, вязкость, благодаря чему фиксируются в месте введения. Немаловажное значение имеет квалификация врача, важно чтобы врач использовал корректную технику введения препарата: если руководствоваться знаниями анатомии и выполнять инъекции на нужном уровне, то «миграция» наполнителя не произойдет.

Миф 4: Вмешательство опасно

Если врач работает, например с биореволюметриками, из линейки зеленых инъекций, то результат их использования абсолютно предсказуемый и надежный. Биореволюметрики , это препараты высокой степени очистки без примеси белка ,лишённые бактериальной нагрузки и безопасные для пациента. В состав таких филлеров не входит основной аллерген — лидокаин, поэтому они подходят даже людям с отягощенным аллергологическим анамнезом , включая атопический дерматит. Предварительный скрининг на аллергию при введении биореволюметриков не требуется, поскольку гиалуроновая кислота компания Fidia Farmaceutici S.p.A. высочайшей степени очистки и априори не может давать аллергическую реакцию.

Миф 5: Можно полностью перекроить лицо с помощью филлеров

Современная инвазивная косметология действительно творит чудеса и соперничает по эффективности с пластической хирургией. С ее помощью можно исправить природные недостатки, либо подчеркнуть достоинства. Например, скорректировать область скул, подбородка или губ, углов нижней челюсти. Но очень важно, как и в любом другом деле, знать меру и, конечно, не переусердствовать с инъекциями.

С годами кожа теряет былую упругость и эластичность и начинает «провисать». Результат уколов красоты зависит от запросов пациента и степени гравитационного птоза кожи: если это первая или вторая степень, то инъекционная косметология способна скорректировать недостатки. Однако эстетическая косметология не всесильна:при третьей степени поможет только пластическая хирургия.

Миф 6: Биоревитализанты и филлеры — одно и то же

Биоревитализанты — это препараты на основе высокомолекулярной гиалуроновой кислоты высокой степени очистки. Их применяют, чтобы увлажнить кожу и подготовить к агрессивным аппаратным процедурам, например, с использованием лазера. Биоревитализанты подходят для подготовки к активной инсоляции или для восстановления после нее, то есть их задача — простимулировать ресурсы кожи на короткий срок, поскольку препарат биодеградирует через 14 дней.

Филлеры также созданы на основе высокомолекулярной гиалуроновой кислоты, но стабилизированы с помощью сшивающего агента , благодаря чему надолго остаются в тканях и применяются для восполнения объема с эффектом на 6–12 месяцев. Помимо разницы в использовании отличается и способ введения: уколы биоревитализантов производятся внутрикожно, а филлеров — на уровне гиподермы или в более глубоких слоях.

Миф 7: Процедуры вызывают привыкание

Женщины хотят выглядеть красиво даже когда спят, поэтому некоторые действительно «подсаживаются» на бьюти-процедуры. Однако финальный результат сильно зависит от тандема врача и пациента. Косметолог должен останавливать своего пациента, чтобы бьютификация не превратилась в настоящую зависимость. Регулярность при посещении косметолога действительно необходима, но она связана с потребностями кожи пациента и временем биодеградации препаратов, например, биоревитализацию рекомендуетсяпроводить курсомсостоящимиз2-3процедурсинтерваломв14дней. Филлеры же биодеградируют в течении 6-12 месяцев

Миф 8: Косметолог всегда предлагает самый дорогой препарат

В самом дорогом препарате нет смысла, если он не отвечает потребностям пациента. Поэтому в своей практике я рекомендую только те процедуры, которые необходимы в каждом конкретном случае. Например, часто выбираю препараты из линейки биореволюметриков, поскольку последние обладают дополнительным бонусом по сравнению с классическими филлерами: в них входит нативная гиалуроновая кислота, благодаря которой в течение 9–12 месяцев пациент получает не только объем, но и эффект биоревитализации. Так, при коррекции губ они выглядят увлажненными в любое время года.