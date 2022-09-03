Кому полезно использовать автозагар

В завершение летнего сезона люди, которые не успели побывать на море, ищут способы получения красивого загара. Одним из таких вариантов является автозагар. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, вреден ли такой вид загара и есть ли у него преимущества.
Как рассказала врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева, противопоказаний к применению автозагара не существует, потому что в его составе используется дигидроксиацетон.
— Вещество прокрашивает только поверхностный слой кожи, поэтому загар быстро сходит,
— пояснила Скорогудавева.
По словам дерматовенеролога, людям, которым противопоказано загорать по различным причинам (например, из-за кожных заболеваний), рекомендовано пользоваться автозагаром.
— Использование автозагара, в сравнении с солнечным загаром, более безопасно. Неудобство заключается лишь в нанесении, потому что у всех людей разный роговой слой и состояние кожи,
— поделилась врач.
Однако Скорогудаева отметила, что автозагар не имеет возможности глубоко проникать в кожу, что делает его использование безопасным.
Помимо прочего, специалист рассказала, кому опасно находиться на солнце и какие заболевания может спровоцировать подобный загар.