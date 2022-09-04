Пять секретов красоты Елены Летучей

Телезвезда Елена Летучая восхищает внешним видом, красивой улыбкой и умением держаться достойно в самой непредсказуемой ситуации. Многим интересно, как главному ревизорро страны удается поддерживать себя в тонусе?

Фото: Ева.ру Ева.ру

Главный ревизорро всей России и других стран Елена Летучая остается одной из самых известных медийных персон, хотя шоу с проверками ресторанов и гостиниц, прославившее ее, уже давно не ведет. Елена участвует в других, не менее увлекательных проектах. Не упускает телезвезда также подчеркнуть, что в свои 43 года она может без труда показаться в самом модном купальнике, ведь регулярные занятия спортом делают ее фигуру мечтой каждой женщины. Качество кожи тоже впечатляет, поэтому Летучую часто спрашивают — как она поддерживает красоту? Телеведущая решила подлиться своими секретами.

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Будьте здоровы!

Если мы говорим о красоте, в первую очередь мы должны понимать, что красота — это отражение здоровья. Это отражение того, что мы едим и это, конечно, отражение нашего стиля жизнь. Если вы убираете хоть один из этих пунктов, вы должны быть готовы к тому, что вы будете бороться с ветряными мельницами. Если вы нездоровы, например, у вас есть проблемы эндокринологического характера, у вас всегда будут проблемы с весом, несмотря на то, что вы будете изнурять себя бесконечными диетам. Поэтому заботу о здоровье стоит начинать с обследования у грамотных специалистов.

Следите за питанием!

Если вы любите фастфуд, сладкую газировку и не контролируете то, что вы едите, вы должны понимать, что это все негативно влияет на пищеварение и как следствие — на внешние вид кожи, волос и ногтей.

Будьте активны!

Если вы по жизни не занимаетесь спортом и ведете малоподвижный образ жизни, то результат этого в первую очередь отразиться на вашей внешности.

Будьте усердны и ухаживайте за собой!

Если мы говорим о красоте, я всегда подчеркиваю важность усердия по отношению к уходу у косметолога и в домашних условиях. Я активно использую домашний уход, потому что не всегда есть время сходить к косметологу. Здоровье, питание и спорт — это основополагающие вещи, без которых ваш корабль красоты никуда не уплывет. Уход же способен умножить результаты ваших усилий. Если мы говорим про лицо, то мой утренний ритуал выглядит так: обязательно зарядка, очищение кожи, маска, подходящий на данный момент крем (летом один, зимой другой), обязательно правильный плотный завтрак и хорошее настроение.

Улыбайтесь!