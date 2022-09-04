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3 часа назад

4 последствия, к которым приводит сон в макияже

Мария Иглина
Анна Мякининаэксперт

В современном темпе бывает, что мы не уделяем должного внимания себе, спешим, забываем ухаживать о себе. Так, практически каждая женщина хоть раз в жизни засыпала с косметикой на лице после, например, тяжелого дня или бурной вечеринки. А у некоторых это и вовсе вошло в привычку. О том, что будет, если не снимать макияж перед сном, рассказала основатель проекта magmy для женщин, модель и PR-специалист Анна Мякинина.

4 последствия, к которым приводит сон в макияже
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам эксперта, в первую очередь, макияж, оставленный на ночь, не позволит коже регенерироваться, обновляться. Дело в том, что ночью наш организм отдыхает и восстанавливается, и кожа в том числе.

Кроме этого, как отметила Мякинина, на неочищенной коже активнее размножаются патогенные бактерии, а это, в свою очередь, может привести к заболеванию кожи — дерматозу.

Также макияж приводит к усиленной работе сальных желез, которые пытаются защитить кожу от вредных факторов среды. Это грозит появлению угревой сыпи.

И, если не снять макияж перед сном, то кожа на утро будет шелушиться, станет менее эластична, а морщины будут более заметными, добавила эксперт.

Давайте будем любить себя, а уход за кожей превратим в особое таинство, время красоты и гармонии с собой. Тогда мы не будем переживать, что забыли или не успели сделать уход за кожей перед сном. Мы этого не допустим, так как этот процесс станет одним из любимых моментов дня.
Анна Мякинина
Анна МякининаОснователь проекта magmy для женщин, модель и PR-специалист
Красота,
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