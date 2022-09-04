Красивые руки: что делать с провисший кожей в области предплечья

Одной из основных проблемных зон, которая появляется у большинства людей после сильного сброса веса или с возрастом, является наличие жировой ловушки и обвисания кожи в верхней части рук. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются, безусловно, представительницы прекрасного пола, так как в обычной жизни, если вы не занимаетесь активно спортом, трицепс, как правило, не задействуется. Поэтому с возрастом в этом месте появляются жировые отложения, от которых сложно избавиться с помощью диет, а отсутствие физической нагрузки приводит к потери мышечного объема и характерному обвисанию тканей.

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Как противостоять возрастным изменениям в верхней части рук?

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Достаточно часто ко мне обращаются пациенты, причем как женщины, так и мужчины, с жалобами на дряблость кожи и наличие жировой ловушки в верхней части рук — от подмышечной впадины до локтя. У этих пациентов присутствует ошибочное мнение о том, что с этой проблемой можно справиться при помощи липосакции. Но это большое заблуждение. Практически единственный возможный способ вернуть рукам красивую форму — это оперативное вмешательство, ставящее своей целью хирургическую подтяжку кожи, то есть брахиопластика.

Наиболее часто к брахиопластике прибегают следующие категории пациентов:

- во-первых, пациенты после значительной потери веса;

- во-вторых, это те, кто столкнулся с дистрофическими изменениями мышечной ткани;

- в-третьих, неудовлетворительный результат после проведенной липосакции;

- в-четвертых, пациенты с возрастными изменениями;

- в-пятых, пациенты с индивидуальными особенностями, у которых присутствуют комплексы из-за ограничения социальной жизни и невозможности носить одежду, которая бы открывала верхнюю часть рук и плечи.

Некоторые пациенты пытаются заменить хирургическое вмешательство проведением большого количества косметологических процедур: установкой мезонитей, аппаратными методиками и т. д. К сожалению, в большинстве случаев малоинвазивные способы коррекции рук не приносят желаемого результата. Только брахиопластика у всех категорий пациентов, которые были перечислены выше, способна вернуть красивую форму рукам на 100%.

Юрий Качина, пластический хирург

Специфической подготовки хирургическая подтяжка рук не требует. Проводится стандартное предоперационное обследование, а также необходимы консультации терапевта и анестезиолога.

Решаясь на провидение брахиопластики, необходимо иметь в виду, что после операции на руках остаются рубцы вследствие иссечения достаточно больших участков кожи от подмышечной впадины до локтя. Рубец идет по внутренней стороне руки. При правильном уходе швы быстро заживают, руки становятся беленькими, а рубцы малозаметными.

Для получения наиболее эффективного результата вмешательства брахиопластика нередко совмещается с липосакцией. После операции обязательно ношение компрессионного белья в течение 4-х недель, ограничение физической активности, а также тепловых процедур (бани, сауны, солярия) до двух-трех месяцев.

Правильно выполненная брахиопластика дает прекрасные результаты, а эффект от проведения операции является пожизненным. А это значит, что вы сможете с легкостью носить открытую одежду и забыть про комплексы.

Теперь - о минусах.

Наиболее частые проблемы после данной процедуры — это образование шрамов, сером и гематом.

Отеки, синяки и покраснения являются нормальной реакцией организма на такое серьезное повреждение тканей.