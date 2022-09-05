В летний период кожа лица подвергается самому настоящему стрессу – активное солнце и сухой воздух приводят к ее обезвоживанию, кроме того, ультрафиолет - главный катализатор фотостарения. В результате, к привлекательному бронзовому загару в виде “бонуса” достаются веснушки, пигментные пятна, мимические морщины, шелушения, высыпания, сухость и стянутость. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, как восстановить кожу после лета.

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Как проявляется процесс фотостарения?

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Ультрафиолетовые солнечные лучи активно повреждают волокна коллагена, что снижает эластичность кожи и способствует появлению видимых мимических морщин. Также признаком фотостарения является гиперкератоз и сухость кожи, пациенты жалуются на стянутость и шелушение кожного покрова. Кроме того, под воздействием ультрафиолета нарушается деятельность клеток меланоцитов, меланин распределяется неравномерно и в результате возникает ещё один распространённый признак фотостарения - гиперпигментация - веснушки, лентиго, мелазма.



Морщинки, сухость, шелушения, высыпания, акне, дряблость и провисания кожи, гиперпигментация - всё это признаки фотостарения. Стоит ли говорить, что такие изменения негативно сказываются на внешности и придают лицу нездоровый внешний вид? Кроме того, восстановление кожи после лета это, в первую очередь, вопрос здоровья, ведь нарушение структуры и питания клеток кожного покрова от УФ-излучения может привести к самым непоправимым последствиям - многочисленным высыпаниям, акне, образованиям кист и даже к онкологическим заболеваниям кожи. Сергей Николаевич Барсуков Врач-дерматолог, косметолог клиники Infacial

Как вернуть коже здоровый вид и подготовить ее к предстоящим холодам?

Я могу выделить две наиболее результативные процедуры, которые помогут не только эффективно восстановить кожу после лета и убрать признаки фотостарения, но и подготовить кожу к зимним холодам.

Сергей Николаевич Барсуков Врач-дерматолог, косметолог клиники Infacial

Карбоновый пилинг Spectra Peel

Высокоэффективная аппаратная методика поможет увлажнить кожу, избавит от сухости, шелушения, высыпаний, гиперпигментации, сузит поры, выровняет тон, уменьшит количество воспалений, вернет коже здоровый и сияющий вид. Фотоомоложение достигается с помощью специального карбонового раствора для пилинга и последующей лазерной обработки. Процедура абсолютно безболезненная, не требующая реабилитации, вы сможете вернуться к привычному образу жизни сразу после посещения косметолога.



Показанием к процедуре являются не только признаки фотостарения, но и акне, жирная кожа, пятна постакне, себорейный дерматит, расширенные поры, мелкие морщины. Карбоновый пилинг стимулирует выработку коллагена и эластина, отшелушивает отмерший слой эпидермиса, эффективно питает кожу влагой, регулирует и нормализует деятельность сальных желез. Конечно, чтобы восстановить кожу после лета и подготовить ее к холодам, одной процедуры Spectra Peel будет недостаточно, для достижения оптимального результата следует пройти курс из 5 процедур. Сергей Николаевич Барсуков Врач-дерматолог, косметолог клиники Infacial

Процедура LaseMD

Новейшая революционная методика в аппаратной косметологии. Процедура запускает важнейшие процессы омоложения кожи уже подвергшейся фотостарению, осуществляет профилактику естественного процесса старения кожи, выравнивает тон и осветляет, избавляет от пигментных пятен, повышает эластичность кожи и разглаживает морщины. Эксклюзивность методики LaseMD заключается во взаимодействии тулиевого лазера и сывороток биоревитализантов - гиалуроновой кислоты, витаминов, антиоксидантов. Тулиевый лазер сам по себе запускает процесс регенерации кожных покровов путем деликатного точечного повреждения клеток эпидермиса, а в синергии с косметическими препаратами результат превосходит все ожидания. Всего за несколько процедур пациенты получают полностью обновленную, чистую, сияющую кожу, как у младенца.