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3 часа назад

Назван способ улучшить состояние волос с помощью дешевого средства

Lenta.ru

Блогерша с никнеймом anneli.bv из Амстердама назвала простой способ улучшить состояние прядей с помощью дешевого средства. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 151 тысячу подписчиков.

Назван способ улучшить состояние волос с помощью дешевого средства
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам эксперта по уходу за волосами, чтобы достичь соответствующего эффекта, необходимо воспользоваться кофейной гущей. Так, следует добавить в шампунь примерно чайную ложку данного ингредиента, а затем нанести на кожу головы, тщательно помассировать и смыть.

«Гуща обладает отшелушивающими свойствами, способствует росту прядей и делает их мягкими и блестящими»,

— отметила инфлюэнсерша.

В свою очередь зрители заявили, что их заинтересовал указанный способ преображения волос.

«Я попробовала, и мои пряди стали супермягкими!», «Я тоже собираюсь испытать это на себе», «Мама мыла мне голову таким образом, когда я была ребенком»,

— прокомментировали они.

Красота,
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