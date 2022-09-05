Назван способ улучшить состояние волос с помощью дешевого средства

Блогерша с никнеймом anneli.bv из Амстердама назвала простой способ улучшить состояние прядей с помощью дешевого средства. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 151 тысячу подписчиков.

Фото: unsplash.com unsplash.com

По словам эксперта по уходу за волосами, чтобы достичь соответствующего эффекта, необходимо воспользоваться кофейной гущей. Так, следует добавить в шампунь примерно чайную ложку данного ингредиента, а затем нанести на кожу головы, тщательно помассировать и смыть.

«Гуща обладает отшелушивающими свойствами, способствует росту прядей и делает их мягкими и блестящими»,

— отметила инфлюэнсерша.

В свою очередь зрители заявили, что их заинтересовал указанный способ преображения волос.

«Я попробовала, и мои пряди стали супермягкими!», «Я тоже собираюсь испытать это на себе», «Мама мыла мне голову таким образом, когда я была ребенком»,