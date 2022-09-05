Девушка рассказала о жизни с редким видом пирсинга

Блогерша сделала пирсинг на левом глазу и поделилась опытом. О жизни с редким видом модификации она рассказала в личном TikTok-аккаунте.
Пользовательница соцсети Мередит Смит призналась, что проколола веко в 21 год ради самовыражения, поскольку данный вид пирсинга не пользуется популярностью.
«Я никогда не видела такого у других людей, это казалось мне чем-то абсолютно уникальным»,
— объяснила она.
Героиня материала также поделилась ощущениями, которые испытала во время процедуры в салоне. Так, девушка не почувствовала боли во время прокола, однако установка украшения в виде кольца доставила ей некоторый дискомфорт. Кроме того, ее веко распухло на несколько месяцев.
По словам Смит, кольцо по-прежнему сложно снимать, так как оно находится в углублении под ее веком. В то же время благодаря своему расположению оно не трется о глазное яблоко и удобно в носке.
«Обычно я его даже не замечаю, но когда на него падают лучи солнца, мне кажется, что мимо моего лица пролетает насекомое»,
— усмехнулась она.
В заключение блогерша отметила, что поддерживает гигиену пирсинга с помощью геля для умывания, и он не мешает ей носить контактные линзы.