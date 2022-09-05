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2 часа назад

Девушка рассказала о жизни с редким видом пирсинга

Lenta.ru

Блогерша сделала пирсинг на левом глазу и поделилась опытом. О жизни с редким видом модификации она рассказала в личном TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала о жизни с редким видом пирсинга
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница соцсети Мередит Смит призналась, что проколола веко в 21 год ради самовыражения, поскольку данный вид пирсинга не пользуется популярностью.

«Я никогда не видела такого у других людей, это казалось мне чем-то абсолютно уникальным»,

— объяснила она.

Героиня материала также поделилась ощущениями, которые испытала во время процедуры в салоне. Так, девушка не почувствовала боли во время прокола, однако установка украшения в виде кольца доставила ей некоторый дискомфорт. Кроме того, ее веко распухло на несколько месяцев.

По словам Смит, кольцо по-прежнему сложно снимать, так как оно находится в углублении под ее веком. В то же время благодаря своему расположению оно не трется о глазное яблоко и удобно в носке.

«Обычно я его даже не замечаю, но когда на него падают лучи солнца, мне кажется, что мимо моего лица пролетает насекомое»,

— усмехнулась она.

В заключение блогерша отметила, что поддерживает гигиену пирсинга с помощью геля для умывания, и он не мешает ей носить контактные линзы.

Красота,
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