Девушка рассказала о жизни с редким видом пирсинга

Блогерша сделала пирсинг на левом глазу и поделилась опытом. О жизни с редким видом модификации она рассказала в личном TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница соцсети Мередит Смит призналась, что проколола веко в 21 год ради самовыражения, поскольку данный вид пирсинга не пользуется популярностью.

«Я никогда не видела такого у других людей, это казалось мне чем-то абсолютно уникальным»,

— объяснила она.

Героиня материала также поделилась ощущениями, которые испытала во время процедуры в салоне. Так, девушка не почувствовала боли во время прокола, однако установка украшения в виде кольца доставила ей некоторый дискомфорт. Кроме того, ее веко распухло на несколько месяцев.

По словам Смит, кольцо по-прежнему сложно снимать, так как оно находится в углублении под ее веком. В то же время благодаря своему расположению оно не трется о глазное яблоко и удобно в носке.

«Обычно я его даже не замечаю, но когда на него падают лучи солнца, мне кажется, что мимо моего лица пролетает насекомое»,

— усмехнулась она.