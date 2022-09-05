Знаменитые обладательницы «лисьих глазок»

Один из самых выдающихся бьюти-трендов последних нескольких лет — «лисьи глазки». Это открытый взгляд со своеобразным «хищным» прищуром, а также брови, хвостики которых тянутся к вискам. Глаза выглядят немного раскосыми. Таким взглядом стараются обзавестись многие селебрити и популярные блогеры. Однако далеко не всем в силу природной формы глаз удается создать лисий прищур с помощью одной косметики. И тогда на помощь приходит эстетическая хирургия.

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Эстетическая хирургия — верный способ добиться желаемого результата и стать обладательницей интригующего разреза глаз. При условии, конечно, если пациент попадает к опытному и грамотному специалисту. Пластический хирург Дмитрий Саратовцев на примере самых знаменитых девушек в мире разобрал, в чем же секрет такого ажиотажа вокруг «лисьих глазок», а также рассказал, с помощью каких операций достигается подобный результат. Э

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ффекта «лисьих глазок» можно достичь несколькими способами. Первый — это блефаропластика. Во время операции доктор приподнимает наружный уголок глаза, при необходимости иссекая лишнюю кожу. Также достичь нужного эффекта можно с помощью височного лифтинга или подтяжки бровей. Здесь кожа подтягивается и фиксируется в нужном положении, и таким образом формируется желаемая форма глаз и направление бровей. В результате этих операций внешний уголок глаза приподнимается на несколько миллиметров.

БЕЛЛА ХАДИД

Тренд на «лисьи глазки» задала именно американская модель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной в мире по пифагоровскому правилу «золотого сечения».

Если сравнивать более ранние фотографии звезды с современными снимками, то становится очевидно, что над ней поколдовали пластические хирурги, в том числе и над знаменитым взглядом модели. Благодаря вмешательству специалистов, у Беллы приподнялись брови и наружные уголки век. После операции разрез глаз приобрел миндалевидную форму. Сейчас Белла Хадид является одной из самых востребованных моделей, которую зовут на все значимые модные показы.

ДЖИДЖИ ХАДИД

В модельной среде Джиджи Хадид не менее популярна, чем ее сестра. Очевидно, что девушка тоже обращалась к пластическим хирургам, однако вмешательства у модели менее заметны, чем у Беллы.

У Джиджи от природы вздернутые брови. Однако, судя по снимкам, у модели изменились верхние веки. Теперь они меньше нависают, а сами брови немного приподнялись, как и внешний уголок глаза. Это может быть следствием височного лифтинга.

КИМ КАРДАШЬЯН И КЕНДАЛЛ ДЖЕННЕР

Практически все представительницы женской половины семейства Кардашьян-Дженнер являются поклонницами миндалевидного разреза глаз. Самые популярные и обсуждаемые в СМИ и соцсетях — Кендалл Дженнер и Ким Кардашьян. При этом сестры не стесняются своего увлечения эстетической хирургией и одними из первых взяли на вооружение новый тренд.

Большинство их преображений выполнено очень гармонично, даже не всегда сразу можно понять, что конкретно изменилось и какая операция была проведена. Явно обеим сестрам специалисты выполнили блефаропластику. Особенно результат операции заметен у Кендалл — раньше девушка имела достаточно нависающие веки. К тому же у Кендалл не только популярная форма глаз, но и особым образом вытянутые брови, как у Беллы Хадид. «Лисий взгляд» сестры подчеркивают наращенными ресницами и макияжем, чтобы еще больше вытянуть форму глаз.

АРИАНА ГРАНДЕ

Сама певица не распространяется о секрете своих миндалевидных глаз, а поклонники постоянно спорят — является ли томный взгляд заслугой визажистов или все же это работа пластических хирургов.

Второй вариант более похож на правду, так как у Арианы раньше были большие и круглые глаза, которые теперь стали миндалевидными. С помощью одной косметики такое не провернуть, поэтому скорее всего была сделана небольшая подтяжка.

МЕГАН ФОКС

Меган Фокс, в отличие от большинства звездных коллег, никогда не скрывала свою любовь к пластическим операциям. Стоит отдать должное специалистам — все вмешательства выполнены настолько гармоничны, что конечный результат восхищает.