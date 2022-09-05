Знаменитые обладательницы «лисьих глазок»

Один из самых выдающихся бьюти-трендов последних нескольких лет — «лисьи глазки». Это открытый взгляд со своеобразным «хищным» прищуром, а также брови, хвостики которых тянутся к вискам. Глаза выглядят немного раскосыми. Таким взглядом стараются обзавестись многие селебрити и популярные блогеры. Однако далеко не всем в силу природной формы глаз удается создать лисий прищур с помощью одной косметики. И тогда на помощь приходит эстетическая хирургия.
Эстетическая хирургия — верный способ добиться желаемого результата и стать обладательницей интригующего разреза глаз. При условии, конечно, если пациент попадает к опытному и грамотному специалисту. Пластический хирург Дмитрий Саратовцев на примере самых знаменитых девушек в мире разобрал, в чем же секрет такого ажиотажа вокруг «лисьих глазок», а также рассказал, с помощью каких операций достигается подобный результат. Э
ффекта «лисьих глазок» можно достичь несколькими способами. Первый — это блефаропластика. Во время операции доктор приподнимает наружный уголок глаза, при необходимости иссекая лишнюю кожу. Также достичь нужного эффекта можно с помощью височного лифтинга или подтяжки бровей. Здесь кожа подтягивается и фиксируется в нужном положении, и таким образом формируется желаемая форма глаз и направление бровей. В результате этих операций внешний уголок глаза приподнимается на несколько миллиметров.
Тренд на «лисьи глазки» задала именно американская модель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной в мире по пифагоровскому правилу «золотого сечения».
Если сравнивать более ранние фотографии звезды с современными снимками, то становится очевидно, что над ней поколдовали пластические хирурги, в том числе и над знаменитым взглядом модели. Благодаря вмешательству специалистов, у Беллы приподнялись брови и наружные уголки век. После операции разрез глаз приобрел миндалевидную форму. Сейчас Белла Хадид является одной из самых востребованных моделей, которую зовут на все значимые модные показы.
В модельной среде Джиджи Хадид не менее популярна, чем ее сестра. Очевидно, что девушка тоже обращалась к пластическим хирургам, однако вмешательства у модели менее заметны, чем у Беллы.
У Джиджи от природы вздернутые брови. Однако, судя по снимкам, у модели изменились верхние веки. Теперь они меньше нависают, а сами брови немного приподнялись, как и внешний уголок глаза. Это может быть следствием височного лифтинга.
Практически все представительницы женской половины семейства Кардашьян-Дженнер являются поклонницами миндалевидного разреза глаз. Самые популярные и обсуждаемые в СМИ и соцсетях — Кендалл Дженнер и Ким Кардашьян. При этом сестры не стесняются своего увлечения эстетической хирургией и одними из первых взяли на вооружение новый тренд.
Большинство их преображений выполнено очень гармонично, даже не всегда сразу можно понять, что конкретно изменилось и какая операция была проведена. Явно обеим сестрам специалисты выполнили блефаропластику. Особенно результат операции заметен у Кендалл — раньше девушка имела достаточно нависающие веки. К тому же у Кендалл не только популярная форма глаз, но и особым образом вытянутые брови, как у Беллы Хадид. «Лисий взгляд» сестры подчеркивают наращенными ресницами и макияжем, чтобы еще больше вытянуть форму глаз.
Сама певица не распространяется о секрете своих миндалевидных глаз, а поклонники постоянно спорят — является ли томный взгляд заслугой визажистов или все же это работа пластических хирургов.
Второй вариант более похож на правду, так как у Арианы раньше были большие и круглые глаза, которые теперь стали миндалевидными. С помощью одной косметики такое не провернуть, поэтому скорее всего была сделана небольшая подтяжка.
Меган Фокс, в отличие от большинства звездных коллег, никогда не скрывала свою любовь к пластическим операциям. Стоит отдать должное специалистам — все вмешательства выполнены настолько гармоничны, что конечный результат восхищает.
Меган всегда была симпатичной девушкой, но теперь она стала настоящей роковой красоткой. Одна из проведенных операций явно повлияла на форму глаз актрисы — внешний уголок приподнялся и вытянулся к виску. Плюс грамотный макияж актрисы, и вот перед поклонниками предстала настоящая хищница. Фото: свободные интернет-источники