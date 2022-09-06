Названы модные цвета волос на осень

Редактор модного портала Who What Wear Элеонора Вусден в соавторстве с экспертами назвала модные цвета волос на осень. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, актуальным станет оттенок «мармеладный блонд», который основатель и креативный директор салона STIL Кристель Бэррон-Хоф охарактеризовала как более теплый, чем обычный блонд, но светлее, чем рыжий тон. В то же время технический директор Wella в Великобритании и Ирландии Роберт Итон отметил, что актуальным окажется розовый оттенок, нанесенный на темные волосы. «Данное окрашивание на прядях создает ощущение бархата. Это красивый роскошный цвет, который идеально подходит для осени и зимы», — отметил специалист.

Кроме того, в список трендовых попадет цвет «вишня», который, по словам представителя бренда Wella Джеймса Эрншоу, представляет собой сочетание различных оттенков красного. В подобных образах можно было видеть дочь певицы Мадонны модель Лурдес Леон и актрису Зендею.