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4 часа назад

Названы модные цвета волос на осень

Lenta.ru

Редактор модного портала Who What Wear Элеонора Вусден в соавторстве с экспертами назвала модные цвета волос на осень. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названы модные цвета волос на осень
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, актуальным станет оттенок «мармеладный блонд», который основатель и креативный директор салона STIL Кристель Бэррон-Хоф охарактеризовала как более теплый, чем обычный блонд, но светлее, чем рыжий тон. В то же время технический директор Wella в Великобритании и Ирландии Роберт Итон отметил, что актуальным окажется розовый оттенок, нанесенный на темные волосы. «Данное окрашивание на прядях создает ощущение бархата. Это красивый роскошный цвет, который идеально подходит для осени и зимы», — отметил специалист.

Кроме того, в список трендовых попадет цвет «вишня», который, по словам представителя бренда Wella Джеймса Эрншоу, представляет собой сочетание различных оттенков красного. В подобных образах можно было видеть дочь певицы Мадонны модель Лурдес Леон и актрису Зендею.

Ранее в сентябре редакторы журнала The Voice назвали цвета волос, которые никогда не выйдут из моды. В список попали холодный и клубничный блонд. При этом, по мнению экспертов, последний оттенок больше подходит обладательницам теплого цветотипа лица. Помимо прочего, вечно актуальными оказались такие техники окрашивания, как бронд, который представляет собой плавный переход от темных корней к прядям более светлого тона, и шоколадный балаяж. Кроме того, в тренде остается цвет «вороново крыло».

Красота,Роберт Итон,Мадонна,
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