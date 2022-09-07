Что будет, если не использовать солнцезащитный крем

В Твиттере завирусилась фотография, которой поделился доктор Ави Биттерман, дерматолог из штата Нью-Йорк. На ней запечатлена 92-летняя женщина, которая мазала кожу на лице солнцезащитным кремом, а вот на шее — нет.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В сообщении в Твиттере Биттерман отметил, что 92-летняя женщина более 40 лет использовала увлажняющие средства с защитой от ультрафиолета на лице, но не на шее. На изображении отчётливо виден эффект от использования SPF.

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