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4 минуты назад

Фото показало, что будет, если не пользоваться солнцезащитным кремом

Ferra.ru

В Твиттере завирусилась фотография, которой поделился доктор Ави Биттерман, дерматолог из штата Нью-Йорк. На ней запечатлена 92-летняя женщина, которая мазала кожу на лице солнцезащитным кремом, а вот на шее — нет.

Что будет, если не использовать солнцезащитный крем
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В сообщении в Твиттере Биттерман отметил, что 92-летняя женщина более 40 лет использовала увлажняющие средства с защитой от ультрафиолета на лице, но не на шее. На изображении отчётливо виден эффект от использования SPF.

Ferra.ru

Многие пользователи признались, что и не подозревали, насколько важно пользоваться солнцезащитным кремом.

Красота,
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