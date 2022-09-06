Целлюлит — патологическое состояние кожи, с которым встречаются около 90% женщин. Он представляет собой локальное увеличение жировых клеток, которое приводит к неизбежному нарушению микроциркуляции крови в подкожно-жировой клетчатке и развитию фиброза между жировыми клетками. Подробности читайте в нашей новости.

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Нефролог навала причины появления целлюлита

Врач-нефролог Дарья Садовская назвала в своем Telegram-канале основные причины развития целлюлита. Как правило, «апельсиновая корка» появляется у женщин после 30 лет и может быть связана с дисбалансом гормонов.

Что делать, учитывая, что целлюлит необратимый возрастной процесс и избавиться полностью от него не получится. Важно не дать перерасти с начальной стадии на последнюю, для этого нужно: правильно питаться и вести активны образ жизни, никаких сигарет. Хорошо помогает массаж, водные процедуры, душ Шарко и гидротерапия.

Дарья Садовская

врач-нефролог

Вот почему вы не можете победить целлюлит (его становится еще больше!)

Если целлюлит распространяется на область рук и нижних конечностей, то стоит пройти УЗИ глубоких вен, сдать кровь на гормоны щитовидной железы.