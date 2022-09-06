Что о вас расскажет форма губ

Специалисты по физиогномике считают, что именно эта часть лица сильнее остальных выдает характер.

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Еще Аристотель считал, что форма губ, их цвет и расположение уголков могут многое рассказать о характере человека. Согласны с древним философом и специалисты по физиогномике. Хотите узнать, что за человек ваш новый знакомый, или понять, какое впечатление производите на окружающих? Присмотритесь к губам!

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Полные губы

Эта особенность лица во все времена считалась признаком сексуальности, мягкости. Настоящие секс-символы кино разных лет могли похвастаться полными, чувственными губами: Мэрилин Монро, Анджелина Джоли, Софи Лорен, Бриджит Бардо. Специалисты считают, что такая форма рта говорит о любви к удовольствиям и стремлении жить полной жизнью. При этом обычно это капризные натуры, которым очень сложно угодить: они всегда ставят свои интересы на первое место и не готовы соглашаться на меньшее. И женщины, и мужчины, обладающие такой формой губ, обожают флирт, но умеют быть верными в серьезных отношениях.

Тонкие губы

Почему-то принято считать, что обладательницы губ такой формы строгие, завистливые и очень сдержанные в проявлении эмоций. Но это далеко не всегда так. Специалисты считают, что тонкие губы — показатель ироничного и честного нрава. Часто такие губы бывают у скромных девушек и мужчин. В отличие от страстных натур с пухлыми губами, люди с такой формой рта тяжело увлекаются чем-то новым. Они взвешивают все «за» и «против» перед тем, как согласиться на свидание, начать новый сериал или сменить работу. Человек с тонкими губами склонен к самокритике и не боится высказать непопулярное мнение, именно поэтому многие говорят о его несносном характере.

Широкие узкие губы

Мерил Стрип, Джулия Робертс и Деми Мур — все эти девушки обладают широким ртом с узкими губами. Эта форма говорит о невероятно оптимистичной и целеустремленной натуре, при этом они обладают потрясающей дисциплиной и живут по строгому расписанию. Они скептически относятся к тем, кто может позволить себе расслабиться, ведь сами постоянно испытывают тревожность и переживают, что сделали недостаточно или о чем-то забыли.

Губы без четкого очертания

Такой формой обладала Меган Фокс до пластических операций и Кристен Стюарт. Часто те, у кого такие губы, неосознанно держат их приоткрытыми. Эти люди живут в розовых очках, поэтому часто сталкиваются с разочарованием. Их можно назвать безвольными: обладатели необычной формы губ терпеть не могут правил и ограничений, их невозможно заставить придерживаться строгого графика или посадить на диету.

Выпуклые губы