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1 час назад

Внешний вид кожи связан с наличием некоторых болезней

Vse42.ru

Врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина рассказала россиянам, что проблемы с кожей могут указывать на наличие неврозов, эндокринных заболеваниях и проблем ЖКТ.

Внешний вид кожи связан с наличием некоторых болезней
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как сообщила россиянам медик, если у человека шелушится кожа, то это может говорить о вероятности наличия у него мигреней, неврозов, депрессии и таких эндокринных заболеваний, как сахарный диабет, гиперфункция или гипофункция щитовидной железы или надпочечников.

Также шелушение кожи может указывать на гормональные изменения у представительниц женского пола, вегетососудистые дисфункции или проблемы с желудочно-кишечным трактом, передает издание URA.RU.

– О проблемах с пищеварительным трактом, таких, как гастрит, дуоденит, холецистит, о нарушениях обмена веществ, о некоторых неврологических состояниях, мигрени, вегетососудистой дисфункции,

– цитирует СМИ Гришину.

Дерматолог добавила, что у женщин во время менопаузы могут появиться трещины на коже в районе локтей, стоп и коленей. Шелушение может быть связано и с нехваткой в организме витаминов А, Е, D и группы В.

Красота,
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