59-летняя Деми Мур показалась в откровенном купальнике

Звезда наслаждается солнечными днями на яхте в Греции
59-летняя американская актриса Деми Мур поделилась серией фотографий в бикини. Соответствующие снимки появились в личном блоге знаменитости.
Мур уже несколько дней отдыхает на яхте в Греции. Экс-супруга актера Брюса Уиллиса выложила кадры в двух разных купальниках. На одном фото Деми запечатлена в белоснежном лифе и шортиках, а на другом — в черном откровенном бикини.
«Впитываю последние дни лета»,
— подписала пост звезда.
Поклонники актрисы пришли в восторг от ее фигуры. «Вау! Какие формы», «Королева», «Прекрасная женщина», — написали в комментариях фолловеры.