59-летняя Деми Мур показалась в откровенном купальнике

Мур уже несколько дней отдыхает на яхте в Греции. Экс-супруга актера Брюса Уиллиса выложила кадры в двух разных купальниках. На одном фото Деми запечатлена в белоснежном лифе и шортиках, а на другом — в черном откровенном бикини.