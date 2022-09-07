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41 минуту назад

59-летняя Деми Мур показала шикарные формы в откровенном купальнике

WomanHit.ru

Звезда наслаждается солнечными днями на яхте в Греции

59-летняя Деми Мур показалась в откровенном купальнике
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

59-летняя американская актриса Деми Мур поделилась серией фотографий в бикини. Соответствующие снимки появились в личном блоге знаменитости.

Мур уже несколько дней отдыхает на яхте в Греции. Экс-супруга актера Брюса Уиллиса выложила кадры в двух разных купальниках. На одном фото Деми запечатлена в белоснежном лифе и шортиках, а на другом — в черном откровенном бикини.

«Впитываю последние дни лета»,

— подписала пост звезда.

Поклонники актрисы пришли в восторг от ее фигуры. «Вау! Какие формы», «Королева», «Прекрасная женщина», — написали в комментариях фолловеры.

Красота,Мур Деми,Брюс Уиллис,
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