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2 часа назад

Российский парикмахер назвала удачные стрижки для славянского типа волос

Lenta.ru

Российский парикмахер и стилист Галина Тоторина назвала удачные стрижки для славянского типа волос. Соответствующий материал приводит Marie Claire.

Парикмахер назвала удачные стрижки для славянского типа волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт отметила, что понятие «славянские волосы» пришло из сферы наращивания прядей. По ее словам, в силу генетических особенностей они истончаются при росте, при этом их длина редко достигает лопаток. В свою очередь, специалистка посоветовала обладательницам данного типа волос обратить внимание на такие стрижки, как пикси и One line (волосы одной длины с ровным срезом — прим. «Ленты.ру»).

В то же время девушкам с прядями средней длины, по мнению стилиста, подойдет стрижка Bevel (боб с закругленными концами — прим. «Ленты.ру»). Так, данная прическа придаст волосам объем и станет основой стильного образа, подчеркнула Тоторина.

В августе редактор портала Who What Wear Жизель Ла Помп-Мур, креативный директор косметологической компании Aveda Майкл Лендон и основательница бьюти-салона Stil Кристель Лундквист назвали лучшие короткие стрижки для девушек с тонкими волосами. Эксперты порекомендовали обладательницам прядей подобного типа отдавать предпочтение прическам микробоб и пикси с мягкими линиями. Что касается создания последней, специалисты посоветовали добавить к ней длину на макушке и убрать челку. Кроме того, выигрышно, по их мнению, будут смотреться укладки с ровным срезом.

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