Парикмахер назвала удачные стрижки для славянского типа волос

Российский парикмахер и стилист Галина Тоторина назвала удачные стрижки для славянского типа волос. Соответствующий материал приводит Marie Claire.

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Эксперт отметила, что понятие «славянские волосы» пришло из сферы наращивания прядей. По ее словам, в силу генетических особенностей они истончаются при росте, при этом их длина редко достигает лопаток. В свою очередь, специалистка посоветовала обладательницам данного типа волос обратить внимание на такие стрижки, как пикси и One line (волосы одной длины с ровным срезом — прим. «Ленты.ру»).

В то же время девушкам с прядями средней длины, по мнению стилиста, подойдет стрижка Bevel (боб с закругленными концами — прим. «Ленты.ру»). Так, данная прическа придаст волосам объем и станет основой стильного образа, подчеркнула Тоторина.