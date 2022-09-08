7 макияжных лайфхаков, которые действительно работают

Кажется, уже изобретена вся косметика во всех ее вариациях. Покупатели даже заскучали, и, наверное, именно поэтому в TikTok вирусятся ролики, где тональные средства размешивают с водой, греют на ложке и наносят всем чем угодно, кроме кисти. В этом потоке сложно определить, что работает на самом деле. Мы собрали самые популярные лайфхаки, которые сделают вашу жизнь немножечко проще.

Фото: Super.ru Super.ru

Стрелки

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Этот лайфхак — база для рисования стрелок (особенно для новичков). Помогает построить две симметричные линии и набить руку. Наклеить кусочек скотча нужно, как бы продолжая линию нижнего века. Из внешнего уголка глаза провести стрелку желаемой длины, соединить с ресничной линией верхнего века, а пробелы закрасить. Когда стрелки готовы, скотч можно удалить и закончить макияж глаз.

Важно: перед тем как клеить скотч на лицо, наклейте его пару раз на руку, чтобы снять верхний липкий слой и не травмировать кожу вокруг глаз.

Блестки

Далеко скотч не убирайте, вещь в хозяйстве (даже макияжном) важная. Если дело дошло до глиттера, удалять его вместе с остальным макияжем мицеллярной водой или умыванием с гидрофильным маслом не стоит. Блестки могут травмировать кожу, так что лучше пройдитесь по зонам нанесения скотчем: он зацепит весь глиттер, и никто не пострадает. Дальше уже можете приступить к демакияжу обычным способом.

Тушь

Даже если упаковка туши для ресниц обещает суперобъем (и даже если дает), многим этого может оказаться недостаточно. Рассыпчатая пудра в данном случае может быть использована не по прямому своему назначению. Можете высыпать немного продукта на палитру или прямо в крышку, «обвалять» в нем щеточку с тушью и нанести густую смесь на ресницы. Когда высохнет, пройдитесь тушью (уже без пудры) для закрепления результата. Эффект потрясный.

Очки

Готовы поспорить: если вы носите очки, то часто сталкиваетесь с тем, что на упорах остается тональное средство с носа, а на носу образуется пустота. Решение гениальнее некуда: припудрите упоры очков перед тем, как надеть их. Тогда они не снимут тон и не испачкаются в нем. Можно повторить несколько раз в течение дня, если часто снимаете и надеваете очки.

Веснушки

Кто бы что ни говорил, но никакое «рисование» веснушек, даже очень тонкой кистью, даже по одной штучке, даже если во время него не дышать, не работает так же натурально, как веснушки спреем для волос. Главное — нажимать слегка и потренироваться на руке. Чтобы эффект был еще более естественным, после нанесения спрея припудрите лицо.

Цветная подводка

Даже фанатам черной классики иногда хочется добавить в макияж яркую графику. Покупать ради этого новую подводку не вариант — засохнет или стухнет, даже если «выгуляете» ее всего пару раз. А вот цветные тени точно найдутся. Нужно их немного покрошить и смешать со спреем-фиксатором для макияжа. Получившееся кремовое средство и есть ваша подводка на сегодня.

Праймер