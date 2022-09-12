Как сделать самые эффектные укладки осенью 2022 года

Каждый новый сезон дает нам возможность немного обновить свой образ — свежие идеи с подиума и выходы любимых селебрити предлагают все больше идей и для стиля укладок. О самых актуальных укладках для осеннего сезона в 2022 году "Рамблеру" рассказала звездный визажист Севиль Тай.

Фото: Соцсети Соцсети

Рок, гранж, 90-е

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Длинная челка, стрижка средней длины, небрежная укладка — наверняка в вашем окружении окажется пара подруг, использующих этот тренд.

Свободный непринужденный образ этой текстуры отчетливо отражает атмосферу поколения, ее удобно носить и на прямых и на волнистых волосах, быстро укладывать утром и легко адаптировать на выход.

Соцсети

Эта текстурная стрижка работает с вашей природной текстурой волос, а не против нее, с помощью текстурной челки и объема у висков легко скорректировать круглую или ромбовидную форму лица в вашу пользу. Единственное кому следует с осторожностью выбирать эту укладку — обладательницам тонких волос, для нее требуется больше объема и будет сложно поддерживать его в течении дня.

Севиль Тай Звёздный визажист

Прямо с пляжа

Мокрые пряди небрежно уложенные в низкий пучок или аккуратно распущенные - в любом виде эта текстура сохраняет свою актуальность.

Pietro D’Aprano/Getty Images

Укладывайте ее небрежно или более старательно в отдельные волны с помощью геля - главное сохранить эффект будто девушка вышла из пены морской. Используйте гель с блеском более подвижной текстуры для распущенной укладки, и жесткой фиксации для собранных волос. Например в прошлом сезоне этот тренд активно прослеживался у Versace, в этом - Giorgio Armani и Fendi, и уже сложно представить новый сезон без этого тренда.

Севиль Тай Звёздный визажист

Намек на челку

Один из лидирующих трендов — пряди обрамляющие лицо по бокам, будто еще вчера это была челка, но сегодня уже не челка. Если вы решите носить их в сочетании с прической с конским хвостом или повязкой на голове, вы будете выглядеть потрясающе.

Соцсети

Нанесите гель или лак для волос на пряди, чтобы они были достаточно острыми, чтобы завершить ваш дерзкий сексуальный образ. Либо начните укладывать более небрежно эти прядки. Попробуйте текстурирующий спрей с солью в составе - нанесите на слегка влажные волосы у лица, такой прием смягчит геометрию у лица и добавит в образ нежности и юности.

Севиль Тай Звёздный визажист

Взорвавшиеся кудри

Еще лет пять назад обладатели густых кудрявых волос вытягивали их на брашинг или щипцы, сегодня же все мечтают о густой бесконечно объемной текстуре.

Steve Granitz/WireImage