Исследование Rambler&Co: сколько россиянки тратят на уход за собой

Согласно опросу в День красоты, каждая четвертая хотела бы снизить бьюти-расходы

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Большинство (77%) опрошенных россиянок ухаживают за собой и тратятся на процедуры красоты, выяснили накануне Международного дня красоты аналитики медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахование жизни. Каждая четвёртая (24%) хотела бы снизить бьюти-расходы, а почти каждая третья (28%) — увеличить. 10% россиянок мечтают кардинально изменить свою внешность, столько же уже копят на такую цель.

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Три четверти (77%) российских женщин регулярно делают обязательные для себя бьюти-процедуры. В списке таковых оказались: стрижки и окрашивания (41%), маникюр или педикюр (22%), походы к косметологу на пилинги и уходы (7%). По 3% набрали уколы красоты и спа-процедуры (массажи, обёртывания и грязевые ванны), 1% — наращивание ресниц и уход за бровями. Почти четверть (23%) респонденток заявили, что обходятся без специального ухода и выступают за естественную красоту.

Свыше половины (63%) россиянок ежемесячно направляют на уход за собой до 3 тыс. рублей. Каждая пятая (18%) выделяет на эту цель до 5 тыс. рублей. 10% респонденток тратят на красоту до 10 тыс. рублей, столько же этот лимит превышают.

Российские женщины не прочь сэкономить на бьюти-расходах: каждая четвёртая (24%) хотела бы тратить на красоту не более 1 тыс. рублей ежемесячно. Для 16% оптимальный бюджет на уход за собой не превышает 3 тыс. рублей, для 13% — 5 тыс. рублей. Каждая пятая (19%, +9% относительно реальных ежемесячных расходов) хотела бы направлять на заботу о себе до 10 тыс. рублей. При этом треть (28%, +19% относительно реальных ежемесячных расходов) респонденток готовы инвестировать в себя более 10 тыс. рублей.

41% россиянок довольны своей внешностью. 48% заявили о желании что-то изменить в себе, но уточнили, что незначительно. Каждая десятая (11%) сообщила о готовности к кардинальным переменам, столько же опрошенных копят на дорогостоящие процедуры или эстетические операции.

Свыше половины (59%) респонденток планируют накопить на уход за собой свыше 100 тыс. рублей. Каждая пятая (17%) рассчитывают ограничиться суммой в 100 тыс. рублей, 14% — в 50 тыс. рублей. 10% россиянок отложат на заботу о себе до 20 тыс. рублей.

41% россиянок готовы или задумываются о том, чтобы застраховать своё здоровье, ведь оно является фундаментом красоты. Удобным инструментом для этого может стать программа накопительного страхования жизни (НСЖ) «Билет в будущее» от СберСтрахования жизни. Копить с «билетом» можно комфортными суммами — от 2 тыс. рублей в месяц. В любом отделении Сбера эту программу можно оформить с защитой от потери работы или возможностью компенсации медицинских расходов.