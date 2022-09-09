Реальные отзывы: массажер для области вокруг глаз

В регулярной рубрике "Рамблер" рассказывает о вещах или приспособлениях, призванных упростить нашу жизнь и сделать ее более комфортной. В сегодняшнем материале мы рассмотрим массажер для коррекции области вокруг глаз.
Основные задачи такого компактного прибора, подходящего для домашнего использования – уменьшение отечности, борьба с возрастными изменениями, коррекция мелких мимических морщин, усиление действия крема и подтягивание кожи. Эффективность работе массажера обеспечивают вибрации, помогающие снять отек и светодиод красного или синего спектра, запускающий процесс регенерации тканей.
Стоимость подобных устройств в среднем около 6 тысяч рублей.
С утра помогает снять отечность под глазами, вечером делаю профилактический массаж. Эффект сначала неявный, но при постоянном использовании видно, что массажер действительно работает.
Спустя месяц использования заметила, что кожа вокруг глаз стала свежее. Честно признаться не ожидала такого эффекта, приятно удивлена.
Сначала попробовала и не очень поняла, есть ли эффект. Но после месяца ежедневного использования могу сказать совершенно точно – эффект есть!!! На ночь я им пользуюсь вместе с питательным кремом для глаз и включенным светодиодом, а с утра с лёгким кремом и включаю только вибрацию. Визуально действительно морщинки стали менее выраженными, а отечность с утра под глазами вообще проходит бесследно.
Редкие негативные отзывы о товаре связаны как правило с бракованным товаром. Эффективность массажера через то или иное время отмечает большинство покупателей.