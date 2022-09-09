Реальные отзывы: массажер для области вокруг глаз

Сначала попробовала и не очень поняла, есть ли эффект. Но после месяца ежедневного использования могу сказать совершенно точно – эффект есть!!! На ночь я им пользуюсь вместе с питательным кремом для глаз и включенным светодиодом, а с утра с лёгким кремом и включаю только вибрацию. Визуально действительно морщинки стали менее выраженными, а отечность с утра под глазами вообще проходит бесследно.