Женщина похудела на 40 килограммов и поделилась опытом

Жительница Австралии с зависимостью от фастфуда похудела во время беременности и поделилась опытом. Ее историю приводит news.com.au.

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Ныне 26-летняя Николетт Харпер из Квинсленда обзавелась вредной привычкой, когда покинула родительский дом и отправилась учиться в университет. Женщина призналась, что в студенческие годы питалась исключительно калорийной пищей и обычно покупала любимые блюда в ресторанах McDonald's и Domino's Pizza. Так, постепенно ее вес достиг 95 килограммов.

Во время подготовки к рождению первого ребенка австралийка приняла решение улучшить физическую форму при поддержке своего молодого человека Люка. «Я перестала потреблять вредную пищу, отдавая предпочтение сбалансированному трехразовому питанию и полезным снекам», — объяснила она и отметила, что в результате ей удалось сбросить 40 килограммов лишнего веса.