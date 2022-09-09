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2 часа назад

Зависимая от фастфуда женщина похудела на 40 килограммов и поделилась опытом

Lenta.ru

Жительница Австралии с зависимостью от фастфуда похудела во время беременности и поделилась опытом. Ее историю приводит news.com.au.

Женщина похудела на 40 килограммов и поделилась опытом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ныне 26-летняя Николетт Харпер из Квинсленда обзавелась вредной привычкой, когда покинула родительский дом и отправилась учиться в университет. Женщина призналась, что в студенческие годы питалась исключительно калорийной пищей и обычно покупала любимые блюда в ресторанах McDonald's и Domino's Pizza. Так, постепенно ее вес достиг 95 килограммов.

Во время подготовки к рождению первого ребенка австралийка приняла решение улучшить физическую форму при поддержке своего молодого человека Люка. «Я перестала потреблять вредную пищу, отдавая предпочтение сбалансированному трехразовому питанию и полезным снекам», — объяснила она и отметила, что в результате ей удалось сбросить 40 килограммов лишнего веса.

В настоящий момент Харпер работает персональным тренером. «Я обнаружила, что в начале пути к похудению многие женщины не любят свое тело. А ведь очень важно начинать меняться во имя любви к себе, а не из-за ненависти», — поделилась мыслями героиня материала. В заключение она заявила, что чувствует себя намного увереннее, после того как избавилась от десятков килограммов, и смотрит в будущее с оптимизмом.

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