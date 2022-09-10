Ревизия века: что важно знать перед блефаропластикой

Блефаропластика — одна из самых популярных эстетических операций не только среди женщин, но и мужчин, потому что взгляд после работы хирурга становится ясным, открытым. Это относительно легкий и быстрый способ скинуть несколько лет и выглядеть моложе. Об особенностях блефаропластики, видах и периоде реабилитации рассказал пластический хирург Павел Голованёв.

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Виды блефаропластики

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Пластика верхних век

Показанием к операции является птоз верхних век, избыток кожи и жировые пакеты в этой области, а также асимметрия. Хирург иссекает избыток кожи и жировые пакеты, в результате чего взгляд будто распахивается, пропадают угрюмость и хмурость.

Пластика нижних век

Эта операция направлена на коррекцию нижней периорбитальной области. Подойдет тем, у кого под глазами дряблая кожа и грыжевые мешки, возрастные изменения, глубокие слезные борозды.

Круговая блефаропластика

Подходит для тех, у кого присутствуют проблемы по всей периорбитальной области, и требуется комплексное омоложение зоны вокруг глаз. Также отдельно можно выделить трансконъюнктивальную и жиросохраняющую блефаропластику.

Трансконъюнктивальная блефаропластика

Операция помогает избавиться от мешков под глазами без травмирования кожи, поэтому также она называется бесшовной. Грыжи удаляются через небольшой незаметный разрез на конъюнктиве. Подходит для пациентов до 40 лет с упругой и эластичной кожей.

Жиросохраняющая блефаропластика

Во время операции грыжевые мешочки не удаляют, а перераспределяют. В результате контуры между веком и щекой становятся плавными, уходят подглазничные провалы. Также в некоторых случаях операция помогает убрать синяки под глазами и скрыть выделяющуюся носослезную борозду. Если материала оказывается недостаточно, то жир берут с других частей тела. Жиросохраняющая блефаропластика хорошо подходит возрастным пациентам.

Наркоз или местная анестезия?

Какой вид блефаропластики выбрать, подскажет доктор, принимая во внимание индивидуальные особенности пациента. То же самое касается и обезболивания. Риски и преимущества каждого метода обсуждаются с хирургом перед операцией.

под местной анестезией. Пациенту через укол вводится анестетик, и во время операции возможны небольшие неприятные ощущения, которые устраняются с помощью дополнительного применения обезболивающих средств;

под местным наркозом с дополнительной седацией. Пациенту, помимо анестезии, внутривенно вводятся успокаивающие препараты; под общей анестезией. Пациент погружается в сон и не чувствует боли. Есть несколько вариантов проведения блефаропластики:

Реабилитация по дням

1 день

При хороших показателях после операции пациента выписывают из клиники уже через несколько часов. Желательно заранее подготовить солнцезащитные очки, что позволит снизить нагрузку на глаза — некоторое время после операции может наблюдаться повышенная светочувствительность. Болевые ощущения помогут снять анальгетики. Также в ближайшие пару дней важно исключить нагрузку на глаза, то есть по возможности не смотреть в компьютер и телефон. Спать какое-то время желательно с приподнятой головой, чтобы случайно во сне не повредить швы. Линзы на ближайшие две недели придется заменить очками и на этот же срок лучше отказаться от декоративной косметики.

2–3 день

Болевые ощущения постепенно проходят. Есть вероятность увеличения отечности, а также возникновения чувства онемения в прооперированной области. Во время мытья головы нужно стараться не намочить веки. И, конечно, важно следовать назначениям врача.

4–6 день

Снимаются швы.

7–14 день

Прооперированная зона потихоньку приходит в норму. Обычно спустя две недели можно постепенно возвращаться к привычной жизни. Исключение составляют серьезные физические нагрузки. Как правило, окончательный результат, можно оценить через месяц–два. Срок зависит от индивидуальных особенностей организма и конкретного вмешательства. Зато через полгода послеоперационные рубцы практически невозможно обнаружить, а результат будет радовать пациента много лет.

Ускорение реабилитации