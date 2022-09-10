Ученые опровергли миф о влиянии плотного завтрака на похудение

Ученые из Шотландии заявили, что плотный завтрак не влияет на похудение. Об этом сообщает издание Cell Metabolism.
Специалисты провели исследование, которое показало, что плотный завтрак не способствует ускорению калорий. При этом ученые отметили, что люди, которые плотно позавтракали, хотели меньше есть в течение дня. А это сказалось положительно на потере веса.
В эксперименте принимали участие 30 человек, страдающих лишним весом или ожирением. Они в течение 4 недель следовали утренней или вечерней диете, а затем начинали питаться противоположно.
В результате этого ученые выяснили, что связи между временем наиболее плотного приема пищи и похудением нет.