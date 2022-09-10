Ученые опровергли миф о влиянии плотного завтрака на похудение

Ученые из Шотландии заявили, что плотный завтрак не влияет на похудение. Об этом сообщает издание Cell Metabolism.

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Специалисты провели исследование, которое показало, что плотный завтрак не способствует ускорению калорий. При этом ученые отметили, что люди, которые плотно позавтракали, хотели меньше есть в течение дня. А это сказалось положительно на потере веса.

В эксперименте принимали участие 30 человек, страдающих лишним весом или ожирением. Они в течение 4 недель следовали утренней или вечерней диете, а затем начинали питаться противоположно.