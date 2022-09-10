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1 час назад

Шотландские ученые опровергли миф о влиянии плотного завтрака на похудение

runews24.ruиещё 1

Ученые из Шотландии заявили, что плотный завтрак не влияет на похудение. Об этом сообщает издание Cell Metabolism.

Ученые опровергли миф о влиянии плотного завтрака на похудение
Фото: runews24.rurunews24.ru

Специалисты провели исследование, которое показало, что плотный завтрак не способствует ускорению калорий. При этом ученые отметили, что люди, которые плотно позавтракали, хотели меньше есть в течение дня. А это сказалось положительно на потере веса.

В эксперименте принимали участие 30 человек, страдающих лишним весом или ожирением. Они в течение 4 недель следовали утренней или вечерней диете, а затем начинали питаться противоположно.

В результате этого ученые выяснили, что связи между временем наиболее плотного приема пищи и похудением нет.

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