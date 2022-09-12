Названы пять правил поддержания кожи в тонусе

Пять правил поддержания кожи в тонусе назвала «Мосленте» основательница отечественной сети студий экозагара Снежана Лебединская. Первое из них — это физическая нагрузка.

Фото: Мослента Мослента

«Даже занятия пилатесом или любым видом танцев сделают кожу более подтянутой и эластичной. Если нет возможности ходить в спортзал или на танцы, просто откажитесь от такси, поездок на метро, маршрутках в пользу пеших прогулок до работы, учебы и других мест», — посоветовала эксперт. Кроме того, кожу подтягивают занятия бегом, плавание и прогулки на велосипеде.

Во-вторых, важно уделять внимание правильному питанию. «Если пренебрегать этим правилом и питаться одним фастфудом, сладостями и газировкой, ни о какой красоте кожи не может быть и речи. Появятся дряблость и тусклый цвет», — предупредила Лебединская. Она порекомендовала заменить сладкие напитки на воду без газа, есть овощи, жиры и правильные углеводы.

В-третьих, некоторые женщины зря пренебрегают использованием кремов с SPF. «Под воздействием солнечных лучей в клетках кожи разрушаются коллагеновые и эластиновые волокна», — объяснила важность защиты от солнца эксперт.

В-четвертых, кожу можно сделать более упругой с помощью контрастного душа и массажа сухой щеткой. Эта процедура улучшает кровообращение в тканях кожи, заявила Лебединская.

«После нескольких круговых движений вы заметите, как кожа становится ярко-красного цвета. К такому массажу можно подключать различные ухаживающие масла, а также скрабы», — отметила она.

В-пятых, лучше всего использовать косметические средства с содержанием увлажняющей гиалуроновой кислоты. Однако Лебединская отметила, что уход за кожей должен быть комплексным.