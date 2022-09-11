Стилист назвал ошибки женщин при уходе за волосами

Французский звездный парикмахер Фредерик Феккай назвал визуально старящие женщин ошибки при уходе за волосами. Комментарий стилиста приводит The Sun.
По словам эксперта, ухудшить внешний вид способно чрезмерное использование стайлинговых средств и сухих шампуней.
«Они не только делают пряди тусклыми и невзрачными, но и приводят к закупориванию фолликулов, что вызывает истончение волос», — объяснил он.
Также Феккай призвал отказаться от темных непрозрачных тонов при закрашивании седины.
«Натуральные волосы молодых людей имеют много оттенков, которые контрастируют и придают объем», — заявил собеседник издания.
Кроме того, специалист отметил, что не следует постоянно придерживаться одного и того же метода ухода за прядями. Данное положение он аргументировал тем, что с течением времени меняется образ жизни человека и влияющие на него внешние факторы, что отражается на состоянии волос. Так, парикмахер посоветовал обновлять косметические средства в соответствии с потребностями организма.
В августе профессиональный парикмахер Рэйчел Валентайн из Лондона раскрыла три простых способа улучшить состояние волос. Так, сделать пряди более здоровыми поможет ежедневный массаж головы. В то же время эксперт призвала увеличить количество употребляемой белковой пищи, а также заменить вредящие шевелюре аксессуары на атласные резинки или резинки-пружинки.