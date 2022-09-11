Стилист назвал ошибки женщин при уходе за волосами

«Они не только делают пряди тусклыми и невзрачными, но и приводят к закупориванию фолликулов, что вызывает истончение волос», — объяснил он.

Кроме того, специалист отметил, что не следует постоянно придерживаться одного и того же метода ухода за прядями. Данное положение он аргументировал тем, что с течением времени меняется образ жизни человека и влияющие на него внешние факторы, что отражается на состоянии волос. Так, парикмахер посоветовал обновлять косметические средства в соответствии с потребностями организма.