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1 час назад

Звездный стилист назвал визуально старящие женщин ошибки при уходе за волосами

Lenta.ruиещё 1

Французский звездный парикмахер Фредерик Феккай назвал визуально старящие женщин ошибки при уходе за волосами. Комментарий стилиста приводит The Sun.

Стилист назвал ошибки женщин при уходе за волосами
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам эксперта, ухудшить внешний вид способно чрезмерное использование стайлинговых средств и сухих шампуней.

«Они не только делают пряди тусклыми и невзрачными, но и приводят к закупориванию фолликулов, что вызывает истончение волос», — объяснил он.

Также Феккай призвал отказаться от темных непрозрачных тонов при закрашивании седины.

«Натуральные волосы молодых людей имеют много оттенков, которые контрастируют и придают объем», — заявил собеседник издания.

Кроме того, специалист отметил, что не следует постоянно придерживаться одного и того же метода ухода за прядями. Данное положение он аргументировал тем, что с течением времени меняется образ жизни человека и влияющие на него внешние факторы, что отражается на состоянии волос. Так, парикмахер посоветовал обновлять косметические средства в соответствии с потребностями организма.

В августе профессиональный парикмахер Рэйчел Валентайн из Лондона раскрыла три простых способа улучшить состояние волос. Так, сделать пряди более здоровыми поможет ежедневный массаж головы. В то же время эксперт призвала увеличить количество употребляемой белковой пищи, а также заменить вредящие шевелюре аксессуары на атласные резинки или резинки-пружинки.

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