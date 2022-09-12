Как избавиться от первых признаков старения

Секрет вечной молодости: в чем же он? Порой кажется, что разгадать его смогли только Дориан Грей и Энн Хэтэуэй (да-да, в свои 39 лет голливудская звезда выглядит, как в 15). Но если ты обычный смертный, то твоя кожа начнет выдавать твой возраст. Ведущий эксперт в области пластических операций, звездный хирург Паруйр Минасян рассказал Passion.ru о первых признаках старения, а также поделился секретами блефаропластики.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Паруйр Минасян Ведущий эксперт в области пластических операций, звездный хирург

Видео дня

Первые признаки старения

Каждый процесс в организме происходит постепенно. Это, конечно же, касается и старения кожи. Вот одни из первых признаков:

Деформация лица

Законы физики никто не отменял, ведь именно из-за гравитации деформируется наше лицо. Оно «тянет вниз» мягкие ткани, мышцы и кожу. Это может проявляться в виде «бульдожьих» щечек или второго подбородка. Чтобы этого избежать, необходимо делать массажи или самомассажи, аппаратные и инъекционные процедуры, пользоваться лифтинг-кремами.

Сухость кожи

Не для кого ни секрет, что человек на 80% состоит из воды. Именно поэтому ее достаточное потребление является обязательным для каждого. Старение кожи зачастую связано с обезвоживанием, из-за этого замедляются процессы обновления. Главные проявления: шелушение, истончение, потеря упругости.

Морщины

Слишком активная мимика может вызвать появление морщин даже у 20-летних. Особенно этому подвержены зоны вокруг глаз, в уголках рта и на лбу.

Отечность

Ну какой человек не просыпался наутро с ужасно отекшим лицом. А причины этому разные – недосып, соленая еда перед сном, большое количество воды на ночь, стресс. Если отеки – не разовое явление, а ежедневное, то это самый настоящий звоночек о том, что кожа стареет. Как следствие опущенные уголки рта и раннее проявление носогубной складки.

Если самомассажи и лифтинг - крема не помогаю справиться с насущными проблемами, то одной из самых популярный процедур в этой области принято считать блефаропластику, которая способна омолодить пациента на 15 лет. Настоящая магия!

Магия блефаропластики

Интересный факт, что впервые блефаропластика - пластика век - была выполнена врачом-офтальмологом пациенту с плохим зрением. Сегодня же такая операция делается по иным причинам.

Что такое блефаропластика?

— Блефаропластика — это операция, при помощи которой устраняются возрастные изменения век, меняется форма и разрез глаз. Главные задачи: убрать уставший взгляд, устранить «мешки» под глазами, что позволяет омолодить клиентов на 10-15 лет. Пластику век считают одной из самых востребованных операций. Ведь глаза — это зеркало нашей души. Именно они выдают самые разнообразные эмоции на протяжении всей жизни человека. Могут показать настроение, а также возраст. К сожалению, чем человек старше, тем это заметнее на коже век. Углубляющиеся морщины, складки, грыжи под и над глазами не красят, а лишь приносят переживания и дискомфорт их обладателю. Блефаропластика является отличным решением этих проблем.

Когда можно делать блефаропластику?

Хирург Минасян отмечает, что чаще всего на нее приходят люди после 30 лет. Первыми признаками возрастных изменений являются, конечно же, морщины и мешки под глазами. Но эту процедуру можно проводить и в более молодом возрасте, если есть наследственная предрасположенность к формированию и провисанию грыж.

Блефаропластика — это сложная операция?

Данная процедура совершенно несложная. За последнее время она стала потоковой. Ее делают под местной анестезией, пациент чувствует себя расслаблено в сонном состоянии. По длительности занимает от 40 минут до 1.5 часа в зависимости от сложности. Врачи отпускают своих пациентов домой сразу же после операции. А весь реабилитационный период занимает менее недели: швы снимаются спустя 4-6 суток после процедуры. Но кожный покров заживает только через 10-12 недель. Этого времени достаточно, чтобы обновился эпидермис, выработались новые клетки и рубец стал незаметным.