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1 час назад

Девушка изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа

Lenta.ru

Пользовательница соцсетей Джилиан (фамилия неизвестна) изменилась до неузнаваемости с помощью косметики и удивила своих подписчиков. Соответсвующий ролик она опубликовала в TikTok.

Девушка изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В начале ролика девушка продемонстрировала свое лицо до нанесения макияжа. На размещенных кадрах ее кожа покрыта высыпаниями, видны жидкие растрепанные волосы, а также крупные темные круги под глазами.

Затем Джилиан показала внешность после косметического преображения. В частности, блогерша выровняла тон кожи, скрыв все прыщи, нанесла подводку и тени в стиле smoky eye, накрасила губы яркой помадой и сделала пышную укладку.

Зрители принялись шутить по поводу трансформации героини материала в комментариях под постом.

«На первом свидании пригласите ее в спа», «Перед тем как жениться на ней, сходите вместе в бассейн», «Ребята, они [женщины] нас обманывают. И этот навык освоен в совершенстве», — писали они.

Красота,
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