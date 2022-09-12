Девушка изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа

Пользовательница соцсетей Джилиан (фамилия неизвестна) изменилась до неузнаваемости с помощью косметики и удивила своих подписчиков. Соответсвующий ролик она опубликовала в TikTok.
В начале ролика девушка продемонстрировала свое лицо до нанесения макияжа. На размещенных кадрах ее кожа покрыта высыпаниями, видны жидкие растрепанные волосы, а также крупные темные круги под глазами.
Затем Джилиан показала внешность после косметического преображения. В частности, блогерша выровняла тон кожи, скрыв все прыщи, нанесла подводку и тени в стиле smoky eye, накрасила губы яркой помадой и сделала пышную укладку.
Зрители принялись шутить по поводу трансформации героини материала в комментариях под постом.
«На первом свидании пригласите ее в спа», «Перед тем как жениться на ней, сходите вместе в бассейн», «Ребята, они [женщины] нас обманывают. И этот навык освоен в совершенстве», — писали они.